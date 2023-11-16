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Военное обозрение

Польские войска формируют батальон аэростатов

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Источник изображения: topwar.ru

В мае текущего года Минобороны Польши заявило о том, что в США был направлен запрос о поставке четырех аэростатов для наблюдения за воздушным пространством страны в рамках реализации программы Barbara, сообщения о которой появились еще в 2017 году.

Как тогда указывалось, использование аэростатов позволит значительно увеличить разведывательные возможности без необходимости постоянного использования самолетов AWACS или других типов воздушных машин, что значительно снизит их износ и затраты.

Теперь военный рекрутинговый центр военного ведомства из Сандомира сообщил в соцсетях о начале формирования аэростатного радиотехнического батальона для повышения мощности радиолокационной разведки. Как отмечается, в июле 2026 года должен быть готов первый боевой участок нового подразделения.

Учитывая место формирования батальона (в Сандомире), войсковые аэростаты будут базироваться вблизи границы с Белоруссией и Украины.

Эти системы очень необходимы, потому что они могут отслеживать цели на малых высотах (благодаря размещению радара в воздухе). Аэростаты могут оставаться в воздухе в течение длительного времени и обеспечивать постоянную способность обнаруживать цели, в том числе такие, как крылатая ракета Х-55, которая упала под Быдгощем

- заявил инспектор ВВС бригадный генерал Иринеуш Новак.

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Страны
Белоруссия
Польша
США
Украина
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