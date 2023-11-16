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Военное обозрение

ЕС в рамках 12-ого пакета санкций против РФ снова хочет ввести запрет на экспорт станков и компонентов для ВПК

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Источник изображения: topwar.ru

Еврокомиссия намерена провести обсуждение 12-го пакета санкций против России. Как пишет издание Politico, первое рассмотрение списка вероятных ограничений планируется уже в эту пятницу.

В свою очередь, журналистам из Bloomberg удалось узнать некоторые подробности о готовящемся пакете и его содержании.

Так, помимо очередной попытки ограничить российские нефтяные доходы, которые никак не укладываются в «ценовой потолок», и ввести запрет на экспорт алмазов, о чем ранее заявлял глава евродипломатии Жозеп Боррель, в ЕК хотят снова запретить поставки в Россию станков и компонентов для ВПК РФ.

Напомним, что запрет на товары двойного назначения, включая станки и различные комплектующие, которые наша страна может использовать в военной отрасли, Европа ввела еще в 2014 году. Однако теперь, согласно данным от американского издания, в этот список попадут сварочные аппараты и различные устройства с программным управлением.

Вышеупомянутые товары, по мнению еврочиновников, используются Россией для производства боеприпасов.

Также в статье говорится о намерении ЕК запретить поставки в РФ литиевых батарей, химикатов, двигателей для дронов (выходит, что они до сих пор поставлялись) и термостатов.

В вою очередь, Европа в рамках данного пакета хочет отказаться от российского жидкого пропана, чугуна, труб, фольги и медной, а также алюминиевой проволоки.

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