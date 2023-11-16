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Военное обозрение

Stryker на замену БМП-2: обсуждается производство американского бронетранспортера в Индии

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Источник изображения: topwar.ru

Индийское командование стремится перевести своих мотострелков, использующих главным образом БМП-2, на более современную платформу. США желают поучаствовать в этом процессе перевооружения.

Как указывается в издании Bloomberg, 10 ноября министры иностранных дел и обороны двух стран обсудили потенциальную сделку о совместном производстве бронетранспортеров Stryker для нужд индийской армии.

По словам индийского чиновника, которого цитирует информационное агентство, речь идет о выпуске «тысяч единиц», в основном «вооруженных противотанковыми ракетами», остальные должны использоваться для «разведки на поле боя или в качестве командирских машин». В первую очередь боевые порядки, оснащенные Stryker, планируется отправлять на линию разграничения с Китаем.

Всего на вооружении индийской армии находится 2500 БМП-2 советской конструкции, но местного производства (изготавливались на заводе Medak). Однако ранее их планировалось заменять не Stryker, а колесным БТР WhAP (другие обозначения – Kestrel, IPMV), разработанным местной компанией Tata Advanced Systems Limited и DRDO [примерный аналог «Ростеха»].

Совместное производство бронетехники укрепит общую безопасность наших стран за счет диверсификации цепочек поставок и поддержки оперативной совместимости между нашими вооруженными силами

- заявляет министр обороны США Ллойд Остин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Продукция
Stryker
БМП-2
Компании
DRDO
Tata Motors
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