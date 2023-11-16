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Военное обозрение

Бразильская армия создает истребитель танков на базе бронемашины EE-9 Cascavel

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EE-9

Бразильская армия получила первый прототип EE-9M – модернизацию разведывательной бронемашины EE-9 Cascavel 6х6, серийное производство которой велось на мощностях местной компании Engensa с 1974 года.

В базовой комплектации EE-9 оснащен двухместной башней с 90-мм пушкой EC-90 с боекомплектом из 44 снарядов, а также вооружен одним 7,62-мм и одним 12,7-мм пулеметом. Как указывается в издании Pucara Defensa, на модернизированную версию планируется установить ПТУР, по всей видимости израильские Spike LR, новую СУО, баллистический вычислитель, электрическую систему поворота башни. Усиление брони не предусматривается.

Как можно предположить, на текущем этапе EE-9M получила новый прицел наводчика, тепловизор для командира и камеру для водителя и пока не снаряжена ПТУР.

Первый прототип EE-9M

В настоящее время должны быть поставлены два прототипа и 7 машин в составе опытной партии. Всего же планируется модернизировать от 98 до 201 единиц техники из нынешних 409, имеющихся на вооружении бразильской армии. При этом командование поставило условие: окончательная стоимость работ не должна превышать 30% от стоимости Centauro II – новой итальянской пушечной бронемашины, часто классифицируемой как истребитель танков или колесный танк.

Таким образом, фактически бразильская армия создает путем модернизации Cascavel технику подобного класса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Продукция
Spike NLOS
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