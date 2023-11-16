IAI получила крупный заказ на поставку систем ПВО

ЦАМТО, 15 ноября. По информации Jerusalem Post, компания Israel Aerospace Industries (IAI) подписала крупное соглашение стоимостью 1,2 млрд. долл. на поставку неназванных систем противовоздушной обороны инозаказчику.

Контракт между IAI и инозаказчиком будет осуществляться через Министерство обороны Израиля. IAI будет выступать в качестве основного подрядчика проекта.

Министерство обороны Израиля и компания Israel Aerospace Industries отказываются конкретизировать тип комплекса и его покупателя. По мнению израильских СМИ, речь может идти о системе ПВО "Барак", которая уже приобретена для ВС Марокко, Колумбии и Индии.

Согласно предположению Defense Industry Europe, таким образом, финализован контракт на поставку ЗРК "Барак MX" Вооруженным силам Азербайджана. Соглашение последовало за недавней демонстрацией различных версий системы "Барак MX", проведенной компанией IAI в Азербайджане.

Как заявил главный исполнительный директор IAI Боаз Леви, данное соглашение дополняет серию сделок в области систем противовоздушной обороны, подписанных недавно, укрепляя позиции компании в этой области на мировом рынке вооружений.

С учетом боевых действий в Секторе Газа, в настоящее время IAI ускорила поставки систем вооружения ВС Израиля для применения на суше, на море, в воздухе и в космосе. Тем не менее, по заявлению компании, она продолжает работу и с заказчиками по всему миру.

Как заявлено, заказанная система ПВО обладает передовыми технологическими возможностями, которые проверены в ходе ее эксплуатации.

Как сообщал ЦАМТО, портфель предложений IAI включает системы ПВО/ПРО "Эрроу-3" и "Эрроу-2", линейку ЗРК "Барак MX" и систему управления огнем ЗРК ближнего действия "Игл Ай-3", а также РЛС различных типов.