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ТАСС

В ИКИ РАН заявили о необходимости мониторинга Солнца для безопасности РОС

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Российская орбитальная станция
Российская орбитальная станция.
Источник изображения: Роскосмос, CC BY 2.0/Frank Kiesel

Орбитальная станция сможет находиться на высокоширотной орбите с экипажем на борту, если своевременно отслеживать изменения в потоке заряженных частиц с Солнца, сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 15 ноября. / ТАСС/. Оперативный мониторинг солнечной активности необходим для безопасного существования Российской орбитальной станции (РОС) на высокоширотной (полярной) орбите, следует из доклада директора Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолия Петруковича.

"Гелиогеофизическая обстановка на полярной орбите приемлема для пилотируемого полета с учетом необходимых защитных мероприятий от электрического заряжения и повышенной радиации. Для парирования гелиогеофизических рисков необходим оперативный мониторинг Солнца и солнечного ветра", - говорится в презентации Петруковича "Космическая наука на околоземной орбите в интересах РОС" на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос" в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

По его словам, отслеживать солнечную активность сможет специализированный спутник. "В настоящее время для мониторинга используются данные зарубежных космических аппаратов", - добавил Петрукович.

В апреле 2021 года была озвучена идея о создании Россией собственной орбитальной станции. В настоящий момент ее эскизный проект проходит экспертизу. Станция будет летать на высокоширотной орбите с наклонением 96 градусов, что позволит расширить возможности по обзору всей территории России.

Как сообщил в октябре глава Роскосмоса Юрий Борисов, стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в проекте.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. 

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