Войти

Лидеры рынка вилочных погрузчиков

415

Изучение рынка показало, что спрос на электрические вилочные погрузчики в данном периоде значительно превысил спрос на дизельные. Это связано с повышенным вниманием к экологическим аспектам и стремлению предприятий к снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Кроме того, электрические погрузчики обладают более низкими эксплуатационными расходами и требуют меньше обслуживания по сравнению с дизельными моделями.

Компании, занимающиеся производством вилочных погрузчиков, постоянно вкладываются в исследования и разработки, чтобы предложить своим клиентам новые инновационные решения. Ожидается, что новые модели вилочных погрузчиков будут обладать улучшенной грузоподъемностью, маневренностью и безопасностью, что значительно облегчит и ускорит работу операторов на складе.

Среди наиболее популярных марок производителей вилочных погрузчиков можно выделить Toyota, Linde, Caterpillar и Hyster. Эти компании традиционно прочно удерживают свои позиции на рынке и предлагают широкий ассортимент моделей с различными характеристиками, чтобы удовлетворить потребности различных отраслей.

Стоит также отметить, что импорт б/у оборудования продолжает оставаться популярным вариантом для некоторых предприятий. Это связано с тем, что приобретение б/у погрузчика позволяет снизить затраты на приобретение и использование оборудования.

Таким образом, первое полугодие 2023 года на рынке вилочных погрузчиков отметилось повышенным спросом на электрические модели, в то время как дизельные модели все еще находят свое применение в отдельных отраслях. Toyota, Linde, Caterpillar и Hyster сохраняют свои лидирующие позиции среди производителей, предлагая широкий выбор моделей для различных потребностей. Импорт б/у погрузчиков также продолжает быть востребованным решением для определенных предприятий, которые стремятся снизить затраты на оборудование.

  • В новости упоминаются
Компании
Caterpillar
Toyota
Похожие новости
28.07.2022
Какие зарубежные компании и бренды приостановили работу и поставки в РФ
25.03.2022
Китай отказался помогать Украине с ее беспилотниками
22.12.2010
Армия США заказала две тысячи грузовиков Oshkosh
20.05.2009
Лин в авиа-космической отрасли. Зарубежный опыт
20.05.2009
Кризис нам дан как возможность стать совершеннее
16.09.2008
Иностранцам понравились «Ростехнологии». В Новосибирске может появиться СП госкорпорации и Caterpillar
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 00:37
  • 2
"Рособоронэкспорт" ведет переговоры с партнерами по 40-50 самолетам Ил-76МД-90А
  • 16.11 00:26
  • 26
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 15.11 23:52
  • 1
Усовершенствованный БТР-82А с новым корпусом получит разные боевые модули
  • 15.11 22:38
  • 56742
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.11 22:35
  • 259
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 18:24
  • 3
Вокруг Калининград натовских войск больше, чем блох на бродячей собаке
  • 15.11 14:02
  • 3
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 15.11 13:46
  • 3
Российская Aerosmena будет строить огромные дирижабли в виде «летающей тарелки»
  • 15.11 05:38
  • 5
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 14.11 12:45
  • 466
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 14.11 12:34
  • 1
Названа главная особенность российского истребителя пятого поколения Checkmate
  • 14.11 12:30
  • 1
В России рассказали о впечатляющих характеристиках Checkmate
  • 14.11 04:34
  • 1
Шах и мат: на что способен самолет-невидимка Checkmate
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?