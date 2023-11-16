Школьники будут изучать возможности боевого применения БПЛА

Школьники будут изучать БПЛА на курсе "Основы безопасности и защита Родины"

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новый курс "Основы безопасности и защита Родины" для школьников предполагает изучение современного общевойскового боя, возможностей боевого применения беспилотников, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности и защиты Родины должны отражать... сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в документе.

Кроме того, у школьников должны будут сформироваться представления о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства, знание положений общевоинских уставов Вооруженных Сил России, представления о военной службе.

Предмет должен быть сформировать и необходимый уровень военных знаний как фактора построения профессиональной траектории, в том числе для поступления

в образовательные организации, осуществляющие подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и правопорядка.

Также в результаты освоения предметов включены основы медицинских знаний, знание способов безопасного поведения в цифровой среде и другие.

Согласно пояснительной записке к проекту, соответствующие изменения в образовательные стандарты могут внести к 1 марта 2024 года.

Ранее глава Минпросвещения в интервью РИА Новости заявлял, что министерство планирует переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности в основы безопасности и защиты Родины, а содержание уроков необходимо развивать.

Позднее заместитель директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования министерства Анна Тимофеева сообщила, что такой курс появится в школах с 1 сентября 2024 года. Она также говорила о формировании рабочей группы, которая займется федеральной программой, в ее состав войдут представители Минобороны и МЧС.