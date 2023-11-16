Власти опробуют регистрацию бизнеса «в один клик»

Эксперимент позволит компаниям и индивидуальным предпринимателям зарегистрировать бизнес без личной подачи документов и начать пользоваться расчетным счетом за один день.

Минфин предложил провести эксперимент для компаний и индивидуальных предпринимателей по удаленной регистрации бизнеса; проект постановления опубликован на портале правовых актов.

Предполагается, что участники смогут выбрать банк для открытия расчетного счета, начать пользоваться им и вести бизнес за один день, говорится в пояснительной записке к документу. Для этого придется получить электронную подпись. Сейчас зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя можно за три рабочих дня при условии личной подачи документов в Федеральную налоговую службу (ФНС) или подачи в электронном виде.

В процессе регистрации ООО могут возникнуть различные трудности. Требуется подготовка устава, решений, протоколов, списков участников, приказов о назначении и других документов, касающихся государственной регистрации юридического лица. Также необходимо определиться о месте расположения юридического адреса ООО. Нередко решение этих задач легче доверить профессионалам.

Эксперимент пройдет с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2025 года, а координатором станет Федеральная налоговая служба. На первом этапе (с 1 сентября 2023 года по 30 апреля 2024 года) Минфин предлагает включить в эксперимент Сбербанк, на втором (с 1 мая 2024-го по 31 мая 2025-го) - и другие финансовые организации.

Открыть бизнес без личного присутствия смогут клиенты соответствующего банка или пользователи единой биометрической системы. Минфин отмечает, что участие в эксперименте добровольное. Его целями авторы называют "повышение эффективности дистанционного взаимодействия между предпринимателями, компаниями, банками и ФНС".

Регистрации бизнеса на виртуальный адрес

В начале июля группа депутатов внесла в Госдуму пакет законопроектов, которые позволят регистрировать юридические лица и индивидуальных предпринимателей на электронный адрес вместо физического, который будет сформирован в "специальной государственной информационной системе при создании учетной записи". Этот адрес будет указан в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, как и электронная почта для связи. Авторы отметили, что многим компаниям, работающим удаленно, не нужны физические офисы.

В законопроектах нет указания, какая именно система может быть использована для этих целей. Однако в пояснительной записке к одному из них говорится, что конкретный порядок электронной регистрации бизнеса будет определен «после создания соответствующей информационной инфраструктуры (информационной системы)».

Наталия Анисимова