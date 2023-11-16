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Военное обозрение

Украинские источники публикуют сравнение поставок вооружений Западом в ВСУ и Россией в свои войска

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Украины и обслуживающие их пропагандисты все чаще говорят о том, что Запад поставил слишком мало оружия и военной техники, и это не позволило провести успешное контрнаступление ВСУ. От стадии «благодарности» Украина постепенно переходит к критике действий западных стран.

Конечно, еще далеко до того момента, когда украинские пропагандисты начнут признавать факт обмана страны и ее населения Соединенными Штатами и Европой. Но такой вывод все равно напрашивается даже из тех публикаций и заявлений, которые уже присутствуют в информационном пространстве.

Недавно украинская пресса опубликовала графику со сравнением поставок вооружений Западом в ВСУ и Россией в свои войска. Как оказалось, российская военная промышленность не только не была «загублена» западными санкциями, но стала развиваться еще более интенсивно.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно опубликованной схеме, Украина получает от Запада 28 танков в месяц, Россия поставляет в войска 100 танков в месяц. Примерно такая же картина с бронемашинами, а с артиллерией все куда хуже для ВСУ. Так, гаубиц ВСУ получают 13 в месяц против 200 у ВС РФ, САУ (самоходных артиллерийских установок) - 7 против 50, а РСЗО украинская армия вообще перестала получать, тогда как ВС РФ получили 23 реактивные системы залпового огня за месяц.

Параллельно происходит и модернизация российской армии, ее превращение в вооруженные силы, идеально приспособленные для ведения современной войны. ВС РФ становятся куда более опасными для противника, чем это было, скажем, два года назад.

Российские военные корреспонденты пишут, что не исключена и целенаправленная подготовка украинского информационного пространства к последующему проведению переговоров с Россией. В том, что при провале контрнаступления Запад может «сдать» Украину, как ранее «сдал» тот же Афганистан, сомнений не было и прежде. Теперь это становится практически очевидным.

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Афганистан
Россия
Украина
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Минoбороны РФ
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ИТ
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