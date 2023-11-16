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Интерфакс-АВН

Центр подготовки космонавтов получил более тысячи заявок в рамках нового набора

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Звездный городок (Московская область). 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Центр подготовки космонавтов (ЦПК) получил более тысячи заявок в рамках нового набора в отряд "Роскосмоса", около 16 претендентов вызвано на очный этап отбора, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина Максим Харламов.

"Отбор пользуется популярностью. Более тысячи заявок мы уже рассмотрели. Сформировано более 150 пакетов документов и порядка 16 претендентов уже определено и вызвано на очный этап отбора", - сказал Харламов журналистам в среду.

Он отметил, что продление отбора было вызвано большим потоком заявок.

10 июля "Роскосмос" объявил о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов, в конкурсе может участвовать любой гражданин РФ в возрасте до 35 лет, изначально заявки от претендентов принимались до 30 октября 2023 года.

23 октября в госкорпорации сообщили о продлении срока подачи документов для участия в новом открытом наборе в отряд космонавтов с 30 октября до 20 декабря 2023 года

13 июля Харламов сообщал, что имена новых кандидатов в космонавты станут известны в марте 2024 года.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, госкорпорация планирует отобрать от четырёх до шести космонавтов в рамках нового открытого набора.

28 августа Харламов сообщил, что в ЦПК поступило около 20 пакетов документов от претендентов в рамках открытого набора в отряд космонавтов, три из них - от женщин. Также, по его словам, делегация ЦПК планировала посетить предприятия ракетно-космической отрасли в поисках новых претендентов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КнААЗ Гагарина
Роскосмос
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