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Индийская компания Sasaa Electronics начнет сборку российских дронов в марте 2024 года

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Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 15 ноября. Индийская Sasaa Electronics Private Limited начнет сборку российских беспилотных авиасистем (БАС) "Транспорта будущего" в марте 2024 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам руководитель компании Ракеш Гоел.

Компании из РФ и Индии на авиасалоне Dubai Airshow 2023 подписали меморандум о развитии отрасли беспилотных авиасистем в Индии, включая создание совместного производства. Отмечалось, что это первый выход отечественных систем БЛА на международный рынок.

Р.Гоел, со своей стороны, заявил, что сборка российских дронов начнется в марте 2024 года. "Мы планируем использовать существующую инфраструктуру… Дополнительные инвестиции составят менее 10 млн. долл.", – рассказал он.

Российские БАС будут использоваться в сельском хозяйстве и при доставке грузов в горную местность в Индии. Гендиректор индийской компании отметил, что благодаря такому сотрудничеству с "Транспортом будущего" городская мобильность и грузовая логистика Индия выйдут на новый уровень.

"Мы вступаем в новую эру комплексных решений в сфере БАС, которые выведут городскую мобильность и грузовую логистику страны на новый уровень в полном соответствии с принципами устойчивого развития", – цитирует "РИА Новости" Р.Гоела.

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