Разработчики "Бурана" планировали создать его грузовую версию

Начало опытно-конструкторских работ ТРКК было запланировано на 1982 год, а начало летных испытаний - на 1987

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Разработчики многоразового космического корабля "Буран" также планировали создать его транспортно-грузовую версию - "Буран-Т", следует из рассекреченных материалов, опубликованных Роскосмосом к 35-й годовщине первого и единственного полета "Бурана".

Транспортный ракетно-космический комплекс (ТРКК) "Буран-Т" задумывался как грузовой контейнер с разгонным блоком, закрепленный сбоку на ракете-носителе "Энергия" таким же образом, как на нее устанавливался "Буран". Планировалось, что такая система сможет выводить на опорную орбиту в 200 км груз до 82 тонн полезной нагрузки, а на геостационарную - до 18 тонн.

Начало опытно-конструкторских работ ТРКК было запланировано на 1982 год, а начало летных испытаний - на 1987. При штатной эксплуатации, начать которую предполагалось в 1990 году, запускать "Буран-Т" на орбиту могли бы до 15 раз в год - стоимость одного пуска тогда оценивалась в 36 млн рублей.

Также в разработке находилась многоразовая транспортная космическая система МТКС-О. Она представляла собой орбитальный самолет, значительно меньший, чем "Буран", установленный на носовой части ракеты-носителя РЛА-120. Задумывалось, что корабль будет вмещать одного члена экипажа ("Буран" вмещал до 10) и в тандеме с ракетой-носителем сможет выводить на опорную орбиту до 5 тонн полезной нагрузки.