Роскосмос обнародовал программу полета корабля "Буран" к его 35-летию

В ней обозначены основные цели и общие характеристики двухвиткового полета, баллистическая схема с выделенными участками, а также схемы выведения и возврата корабля на Землю

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Космический корабль "Буран" совершил свой первый и единственный полет 15 ноября 1988 года. К 35-й годовщине этого события Роскосмос опубликовал несколько рассекреченных материалов, в том числе программу полета корабля.

В ней обозначены основные цели и общие характеристики двухвиткового полета, баллистическая схема с выделенными участками, а также схемы выведения и возврата корабля на Землю.

Ключевой целью полета была отработка и проверка в реальных условиях как выведения "Бурана" на орбиту с использованием ракеты-носителя "Энергия", так и его самостоятельный сход с орбиты и дальнейшая посадка. Эти два участка миссии были обозначены как "наиболее напряженные для начального этапа летных испытаний орбитального корабля многоразового использования".

В рамках программы полета был предусмотрен порядок действий на случай отказа одного из двигателей. Так, если бы отказал один из двигателей ракеты-носителя, "Буран" был бы вынужден выполнить полет по одновитковой суборбитальной траектории, а если бы отказ случился в первые 190 секунд полета, пришлось бы и вовсе прибегнуть к маневру возврата.

Кроме того, в документе представлена таблица с вероятностями возникновения аварийной ситуации, а также падения на территории той или иной страны. По ее данным, самым опасным был участок спуска и посадки, но даже там вероятность аварии составляла меньше четверти процента. Отмечается, что при неисправности на этом участке корабль мог упасть на территории Марокко, Алжира, острова Корсика, Италии, Югославии, Венгрии и Румынии.

В программе полета также была предусмотрена опция продления миссии до четырех или даже пяти витков, чтобы избежать падения в населенных районах Земли в случае неполадок. Однако, в этом случае планировалась не посадка "Бурана" на аэродром Байконура, а его затопление в безопасном районе на юге Тихого океана.

О корабле "Буран"

"Буран" - советский многоразовый космический корабль. Он представлял собой моноплан с низкорасположенным крылом, внешне похожий на американский Space Shuttle, но в отличие от него имевший возможность посадки в автоматическом режиме и аварийного катапультирования экипажа. "Буран" также был способен совершать длительные (до 30 суток) полеты, орбитальное маневрирование, управляемый спуск и самолетную посадку на специально оборудованный аэродром.

В планы входило создание пяти кораблей; в итоге полностью было построено два экземпляра, еще один "Буран" находился в готовности на 30-50%. Четвертый и пятый корабли были заложены, но их строительство так и не началось.

Свой полет "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Корабль стартовал с Байконура с помощью ракеты-носителя "Энергия", совершил два витка вокруг Земли и выполнил посадку на территории космодрома. Полет проходил без экипажа, его длительность составила 205 минут.

Планировалось, что в ходе еще одного полета второй экземпляр "Бурана" осуществит семисуточную миссию, также в беспилотном варианте. В программу полета входила стыковка с орбитальной станцией "Мир" и отработка бортового манипулятора. Третий "Буран" готовился уже для пилотируемого полета - в планы входило обслуживание с его помощью орбитальных станций и выведения на орбиту космических аппаратов.

Программа "Буран" была вскоре приостановлена из-за недостатка финансирования. После распада Советского Союза она была переведена из Минобороны в ведение Российского космического агентства и в 1993 году закрыта. Отправившийся на орбиту "Буран" был уничтожен в результате обвала крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре в 2002 году. Второй летный образец в космосе ни разу не побывал.