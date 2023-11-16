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ТАСС

В Швеции подготовили около 100 военнослужащих ВСУ для работы на САУ Archer

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Источник изображения: topwar.ru

Командир артиллерийского полка А8 в Будене Стефан Шёберг рассказал, что обучение проводили с помощью переводчика

СТОКГОЛЬМ, 15 ноября. /ТАСС/. Около 100 украинских военных и механиков прошли в Швеции обучение по использованию самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer. Об этом сообщает телеканал SVT.

"В январе правительство приняло решение, что ВС поддержат Украину артиллерийской системой Archer. Мы провели обучение около 100 военных и механиков", - рассказал командир артиллерийского полка А8 в Будене на севере королевства Стефан Шёберг.

По его словам, курс обучения был необычным, так как он проводился с помощью переводчика, и военнослужащие ВСУ "привыкли к другим системам". "Я думаю, мы добились хорошего результата", - считает Шёберг.

В середине августа правительство Швеции объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере 3,4 млрд крон ($314 млн). Речь шла о боеприпасах для поставленной Киеву военной техники, включая БМП CV 90, о запчастях для танков Strv 122 и САУ Archer. С февраля 2022 года Швеция выделила на поддержку Украины 22 млрд крон ($2,16 млрд), в том числе 17 млрд крон ($1,67 млрд) военной помощи. В начале ноября министр обороны Пол Йонсон сообщил, что восемь САУ Archer поставлены на Украину. 

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Страны
Украина
Швеция
Проекты
CV-90
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