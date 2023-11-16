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ТАСС

ТОФ получил два плавпричала, каждый из которых может обеспечить "парковку" двух подлодок

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Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Речь идет о полутяжелых плавучих металлических причалах проекта ПМ-61М1

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Амурские корабелы передали Военно-морскому флоту (ВМФ) России два плавучих причала, каждый из которых может обеспечить "парковку" двух подлодок. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского судостроительного завода (АСЗ).

"По результатам проведения приемо-сдаточных испытаний 15 ноября 2023 года на АО "Восточная верфь" (управляющая компания ПАО "Амурский судостроительный завод") государственной комиссией, назначенной руководителем департамента Министерства обороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа, состоялось подписание приемных актов двух полутяжелых плавучих металлических причалов проекта ПМ-61М1", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, работы выполнены в рамках гособоронзаказа в интересах Тихоокеанского флота (ТОФ). Причалы способны обеспечивать одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей, подачу с берега электроэнергии, воды, а также выполнение погрузочно-разгрузочных работ с применением специальной техники. В ближайшее время личный состав ТОФ приступит к использованию плавучих причалов. 

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Россия
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АСЗ
Восточная верфь
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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