ВС Румынии получили первую партию бронемашин JLTV

ЦАМТО, 15 ноября. МНО Румынии 10 ноября сообщило о прибытии первых 33 легких тактических бронемашин JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4x4, которые поступят на вооружение ССО ВС страны.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство национальной обороны Румынии в октябре 2020 года впервые объявило, что намерено закупить в США легкие бронемашины JLTV для оснащения подразделений специального назначения. В июле 2021 года было заявлено о планах покупки для ВС Румынии более 100 ед. JLTV

Одновременно, 1 июля 2021 года, СВ США подписали с компанией Oshkosh Defense, являющейся подразделением Oshkosh Corporation, контракт стоимостью 152 млн. долл. на производство ББМ JLTV, а также сопутствующего оборудования для СВ, КМП, ВВС и ВМС США, а также союзников по НАТО (Литвы, Северной Македонии, Словении и Румынии).

В марте 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Румынии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 95 дополнительных легких бронемашин JLTV в версии транспортера вооружения крупного калибра (M1278A1 Heavy Gun Carriers) компании Oshkosh Corporation, а также сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость соглашения может составить 104 млн. долл. Данное изменение увеличило масштабы первоначально согласованной продажи 34 ББМ на сумму 43,73 млн. долл. Таким образом, на текущий момент запрос ВС Румынии предполагает поставку в общей сложности 129 машин JLTV.

Как ожидается, поставки будут полностью завершены в 2025 году.