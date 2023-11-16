Войти
Военное обозрение

«Погибнет до 90 процентов населения»: Американские ученые смоделировали удар по ракетным шахтам с ядерными боеголовками

633
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Атака потенциального противника на ракетные шахты с ядерными боеголовками приведет к гибели 90% населения Соединенных Штатов, а также зацепит Канаду и Мексику. К такому выводу пришли ученые из Пристонского университета, просчитавшие последствия такого удара. Об этом пишет Scientific American.

Участвующие в Программе по науке и глобальной безопасности университета ученые смоделировали удар по ракетным шахтам в пяти американских штатах: Колорадо, Вайоминг, Небраска, Монтана и Северная Дакота. Согласно расчетам, целенаправленный удар именно по шахтам, а не по городам, приведет к еще большей катастрофе, в первые четыре дня погибнет от 340 000 до 4,6 миллиона человек, далее еще 300 миллионов человек получат смертельную дозу радиации из-за выпадения радиоактивных осадков. Это приведет к уничтожению 90% населения США.

Население сопредельных штатов и наиболее густонаселенных районов Канады, а также северных регионов Мексики подверглось бы риску смертельных осадков

- говорится в исследовании.

Источник изображения: topwar.ru

Подсчитано, что для уничтожения одной ракетной шахты необходимо нанести удар рядом с ней одной или двумя боеголовками мощностью в одну килотонну. Этого будет достаточно, несмотря на всю защиту шахт. Подрыв всех имеющихся ракет приведет к тому, что вся территория Северной Америки станет непригодной для жизни.

Единственным реальным способом избежать такого сценария ученые назвали отказ от применения ядерного оружия. В то же время в Пентагоне призывают использовать ядерное оружие в качестве "сдерживающего фактора".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Мексика
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
27.08.2021
Кто, с кем и чем будет воевать в XXI веке
09.12.2020
«Буревестник» на заклание
10.10.2016
Жужжащая небесная рать
24.11.2015
Импортозамещение в головах
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
17.12.2014
Сможет ли Россия защитить свою территорию
15.07.2013
Вернуться – не обернуться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 17:05
  • 56752
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.11 14:44
  • 262
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.11 14:04
  • 28
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 16.11 13:59
  • 5
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 16.11 13:33
  • 1
"Весь план базировался на простых вещах: москаль видит "Брэдли", "Леопард" - и убегает"
  • 16.11 05:51
  • 2
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 16.11 04:10
  • 1
«Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ
  • 16.11 02:30
  • 243
Космонавтика Илона Маска
  • 16.11 00:37
  • 2
"Рособоронэкспорт" ведет переговоры с партнерами по 40-50 самолетам Ил-76МД-90А
  • 15.11 23:52
  • 1
Усовершенствованный БТР-82А с новым корпусом получит разные боевые модули
  • 15.11 18:24
  • 3
Вокруг Калининград натовских войск больше, чем блох на бродячей собаке
  • 15.11 13:46
  • 3
Российская Aerosmena будет строить огромные дирижабли в виде «летающей тарелки»
  • 15.11 05:38
  • 5
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 14.11 12:45
  • 466
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 14.11 12:34
  • 1
Названа главная особенность российского истребителя пятого поколения Checkmate