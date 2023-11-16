«Погибнет до 90 процентов населения»: Американские ученые смоделировали удар по ракетным шахтам с ядерными боеголовками

Источник изображения: topwar.ru

Атака потенциального противника на ракетные шахты с ядерными боеголовками приведет к гибели 90% населения Соединенных Штатов, а также зацепит Канаду и Мексику. К такому выводу пришли ученые из Пристонского университета, просчитавшие последствия такого удара. Об этом пишет Scientific American.

Участвующие в Программе по науке и глобальной безопасности университета ученые смоделировали удар по ракетным шахтам в пяти американских штатах: Колорадо, Вайоминг, Небраска, Монтана и Северная Дакота. Согласно расчетам, целенаправленный удар именно по шахтам, а не по городам, приведет к еще большей катастрофе, в первые четыре дня погибнет от 340 000 до 4,6 миллиона человек, далее еще 300 миллионов человек получат смертельную дозу радиации из-за выпадения радиоактивных осадков. Это приведет к уничтожению 90% населения США.

Население сопредельных штатов и наиболее густонаселенных районов Канады, а также северных регионов Мексики подверглось бы риску смертельных осадков

- говорится в исследовании.

Источник изображения: topwar.ru

Подсчитано, что для уничтожения одной ракетной шахты необходимо нанести удар рядом с ней одной или двумя боеголовками мощностью в одну килотонну. Этого будет достаточно, несмотря на всю защиту шахт. Подрыв всех имеющихся ракет приведет к тому, что вся территория Северной Америки станет непригодной для жизни.

Единственным реальным способом избежать такого сценария ученые назвали отказ от применения ядерного оружия. В то же время в Пентагоне призывают использовать ядерное оружие в качестве "сдерживающего фактора".