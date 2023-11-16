На Западе пожаловались, что Киев не раскрывает им всех своих планов

Связи между украинскими и западными спецслужбами ослабевают, и в США и Британии подозревают, что Киев не полностью раскрывает им свои планы, пишет The Times. Особенно это касается диверсионных операций СБУ и ГУР, направленных против России, отмечает автор.

Марк Галеотти (Mark Galeotti)

Службы безопасности США и Великобритании опасаются того, что Киев не полностью раскрывает им свои планы. Украинская стратегия осуществления атак внутри России может сыграть на руку Путину.

8 ноября в результате взрыва заминированного автомобиля погиб Михаил Филипоненко, бывший глава луганской "народной милиции" и ключевая фигура в Донбассе. Украинская военная разведка быстро взяла на себя ответственность за проведение этой последней акции в череде диверсионных операций и убийств. Эта кампания, призванная приблизить к россиянам реалии вооруженного конфликта, также начала тревожить и американцев, которые вместе с британцами до сих пор наиболее активно поддерживали украинские спецслужбы.

Улица с двусторонним движением

Эта поддержка восходит к присоединению Россией Крыма в 2014 году. Помощь Европейского союза Киеву была особенно направлена на реформирование Службы безопасности Украины (СБУ) — агентства, основанного на местном отделении советского КГБ. США и Великобритания были весьма озабочены усилением практического потенциала Киева против российской подрывной деятельности и саботажа, а также работали с военной разведкой (ГУР) и Службой внешней разведки (СЗРУ).

Часть британской программы поддержки операции "Орбиталь", запущенной в 2015 году, помогла усилить разведывательный потенциал украинской армии. Американцы пошли дальше, организовав обмены сотрудниками, поставив Украине подслушивающее оборудование и даже профинансировав строительство нового объекта Главного управления разведки, опасаясь, что старый объект был слишком хорошо известен русским. Эти новые возможности позволили украинцам приступить к выполнению наступательных задач. Например, ЦРУ нарастило возможности ГУР прослушивать мобильную связь в контролируемом Россией регионе Донбасса, а СБУ использовала эти возможности для проведения целенаправленных убийств пророссийских лидеров.

Ситуация явно и резко обострилась после начала российской СВО в 2022 году. США остаются главным партнером, но украинские источники утверждают, что обязательства Великобритании перед Киевом сохраняются непропорционально большими, учитывая меньшие размеры ее разведывательного сообщества. Обучение украинского персонала в значительной степени было заменено более прямым обменом разведывательными данными и даже источниками. И это оказалось чрезвычайно важным, не в последнюю очередь благодаря тому, что украинцам в режиме реального времени передавалась информация о целях, позволяющая им осуществлять целеустановки на российские командные центры и артиллерийские позиции.

Обе стороны, однако, стремятся подчеркнуть, что, хотя Запад и предоставил большую часть оказанной помощи, в последнее время этот процесс все больше становится "улицей с двусторонним движением". Украинская агентурная разведка внутри России, имеющая преимущество в виде давних связей между двумя странами, а также присутствия там украинских граждан и сочувствующих, особенно ценна сейчас, когда оперативники западной разведки имеют меньше возможностей перемещаться по России и непосредственно вокруг нее. Источник в министерстве иностранных дел Великобритании признал, что "ситуация складывается так, что нам приходится все больше полагаться на украинцев в определенных видах разведывательной деятельности".

Растущая напряженность

Инсайдеры на местах говорят о тесном и плодотворном взаимодействии между украинскими и западными спецслужбами. Однако недавняя статья Washington Post, которая, судя по всему, была написана, по крайней мере, с благословения властей США и содержание которой впоследствии было подтверждено независимыми источниками, признает не только масштабы разведывательной помощи Запада Украине, но и растущей напряженности между Киевом и западными спецслужбами.

По сути, это связано с тремя основными факторами. Во-первых, имеет место некоторая обеспокоенность Запада по поводу отсутствия реформ в СБУ, хотя в июле прошлого года президент Зеленский и уволил тогдашнего главу Службы Ивана Баканова и объявил о чистке в ее рядах. Тем не менее, как выразился один европейский дипломат, работающий в Киеве: "Мы понимаем, что приоритетом должна быть безопасность во время вооруженного конфликта. Однако мы опасаемся, что СБУ использует эту возможность, чтобы гарантировать, что она никогда не будет подвержена должной демократической реорганизации".

Справедливости ради, это еще является относительно незначительной проблемой. Гораздо более важными являются сомнения относительно украинской стратегии переноса вооруженного конфликта в Россию путем диверсий и уничтожения не только военных, но и политических целей. Расчет Киева состоит в том, что это начнет настраивать россиян против СВО. Но многие на Западе полагают, что может произойти прямо противоположное, что сыграет на пользу антиукраинской риторике Владимира Путина.

Кроме того, Москва, похоже, по-прежнему верит, что украинцы делают то, что им говорит Запад. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, например, ответил на статью Washington Post, заявив, что они "давно знали", что службы безопасности Украины находятся "под полным контролем" своих британских и американских коллег. В этом контексте есть опасения, что Москва может воспринять нападения внутри российских границ как западные прокси-атаки и принять ответные меры, направленные непосредственно против Запада. В прошлом году Адам Смит, председатель комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, предупредил, что такая перспектива "уже переходит черту, позволяющую нам участвовать в этом конфликте".

Наконец, вопреки предположениям Москвы, в западных политических кругах существует ощущение, что Киев не полностью раскрывает перед союзниками свои планы и никак не желает реагировать на их опасения. Справедливо это или нет (а мнения в западных разведывательных кругах, похоже, весьма неоднозначны), но особенно это касается диверсионных операций СБУ и ГУР.

Украинский отпор

Конечно, украинцам все представляется иначе. Один отставной офицер украинской разведки ворчал, что "страны, которые убивают своих врагов на другом конце света с помощью дронов, вряд ли могут жаловаться на наши методы… Это борьба за выживание Украины. Наши союзники не должны пытаться связать нам руки или заглядывать нам через плечо".

Мнение о том, что Киеву оказывают достаточную поддержку для борьбы, но недостаточную для победы, распространяемое некоторыми жителями Запада, уже порождает среди некоторых украинцев миф об "ударе в спину", а споры по поводу тактики спецслужб только усугубляют эти настроения.

Кроме того, Киев не видит особых причин менять свою стратегию или подходы, поскольку не верит, что это серьезно повлияет на политику Запада. На вопрос, имеет ли Киеву смысл занять более сдержанную линию из-за текущих дебатов по поводу финансирования конфликта в Конгрессе США, один украинский дипломат ответил пренебрежительно: "Любые изменения потребуются месяцы, чтобы стать видимыми, и в любом случае то, что происходит в Вашингтоне, не имеет к нам никакого отношения, а полностью связано с американской политикой".

Он также был уверен, что недовольство Запада не приведет к какой-либо приостановке или сокращению сотрудничества в области разведки. И вероятно, он прав. В западных странах существует явное желание увидеть победу Украины как можно скорее, а разведка, по словам британского правительственного аналитика, является "хотя и в значительной степени невидимой, но важной составной частью наших военных усилий".

Запад также получает непосредственную выгоду от своих связей с украинской разведкой, учитывая, что СБУ, ГУР и СЗРУ имеют свои собственные сети внутри России. В июле Зеленский заявил, что "у нас нет никаких секретов от ЦРУ", и хотя на практике украинцы не делятся всем со своими союзниками (никто и никогда не делает этого), они, безусловно, предоставляют Западу ценную дополнительную информацию и данные, которые он и пропустил бы, если бы его отношения с украинскими спецслужбами стали бы менее открытыми.

Признаки усталости

Хотя политика в отношении сотрудничества Запада с Украиной в области разведки вряд ли изменится, эти дебаты, вне всякого сомнения, являются признаками растущей напряженности. Иногда на Западе может существовать почти "колониальное" убеждение, что он знает все гораздо лучше, и это раздражает многих украинцев. Отставной офицер украинской разведки отметил, что "так же, как мы сейчас учим солдат НАТО, как вести танковую борьбу, вскоре вы поймете, что нам есть чему вас научить в отношении тайного противостояния с русскими".

Однако существуют и более глубокие страхи. Недавнее неосторожное признание итальянского премьер-министра Джорджии Мелони паре звонивших из России пранкеров, выдававших себя за чиновников Африканского союза, о том, что "все стороны очень устали" и "приближается момент, когда все поймут, что нам нужно искать выход из создавшегося положения" подчеркивает степень той несомненной "усталости от Украины", которая явно присутствует в некоторых западных кругах.

В условиях, когда слишком большие надежды, возлагавшиеся на украинское контрнаступление этим летом и осенью, в значительной степени рухнули, даже Валерий Залужный, главный украинский военачальник, признал (к огорчению Зеленского), что в результате возникла тупиковая ситуация, в которой "скорее всего, не будет глубокого и красивого прорыва". В этой связи в Киеве существуют реальные опасения, что западная военная поддержка может ослабнуть. С учетом этого, хотя лидеры Украины, возможно, и не хотят провоцировать чрезмерную реакцию России, которая могла бы еще больше втянуть Запад в конфликт, они, возможно, больше не будут изо всех сил стараться предотвратить это.