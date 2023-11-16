Стало известно об интересе к колесному «Тору» на Ближнем Востоке

Произведенные концерном ВКО «Алмаз-Антей» зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности «Тор-М2К» и зенитные ракетные системы (ЗРС) средней дальности С-350Е «Витязь» на колесном шасси вызвали интерес на выставке Dubai Airshow 2023. Об этом ТАСС стало известно от заместителя гендиректора холдинга по внешнеэкономической деятельности Вячеслава Дзиркална.

«Последние события показали, что все системы, которые мы здесь представляем, очень эффективно работают в зоне СВО. Наши потенциальные партнеры отслеживают все это и знают, чем мы дышим», — сказал Дзиркалн, добавив, что концерн представил в Дубае ЗРС С-350Е «Витязь» и ЗРК «Тор-М2К».

По словам представителя концерна, на Ближнем Востоке интерес к системам «очень серьезный». Он подчеркнул, что арабские страны предпочитают технику на колесном шасси.

Ранее в ноябре директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что иностранные заказчики начали проявлять повышенный интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57.

В июне зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов рассказал, что комплекс С-350 «Витязь» может сбивать цели на высоте от 10 метров до 30 километров.