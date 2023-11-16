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Названы модернезированные во время СВО виды российской техники

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Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка"
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/Минобороны России

После начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины некоторые виды российской техники модернизировали в соответствии с новыми реалиями и задачами на фронте. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Модернизация проходила прежде всего касательно бронетехники, защиты бронетехники. Она, может быть, была сначала примитивного уровня, но потом стала заводской от кумулятивных зарядов. Это также модернизация систем уничтожения танков, противотанковой обороны. Здесь о модернизации, может быть, речи не идет, но пришла тяжелая огнеметная система "Тосочка"», — объяснил он.

По словам военного эксперта, модернизация позволила снизить потери личного состава и начать более эффективно вести бои.

«[Модернизация была] начиная со стрелкового оружия, заканчивая вооружениями большой мощности, которые работают. Это все связано с тем, с чем сталкивались войска. Были предложения, была связь с предприятиями и конструкторскими бюро, она и сейчас происходит, и все это модернизируется», — заключил Василий Дандыкин.

Ранее в России рассказали о главном российском оружии в зоне украинского военного конфликта. По словам члена комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, ни один вид техники и боеприпасов не будет эффективным без обычного российского солдата.

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Страны
Россия
Украина
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