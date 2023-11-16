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ТАСС

Нештатные ситуации на МКС последних лет смоделируют в рамках SIRIUS-23

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SIRIUS-23
SIRIUS-23.
Источник изображения: tvzvezda.ru

В составлении сценариев, которые будут имитироваться в ходе эксперимента, примут участие психологи

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Нештатные ситуации, произошедшие на Международной космической станции (МКС) в течение последних лет, будут частично смоделированы в ходе проведения изоляционного годового эксперимента SIRIUS-23. Об этом ТАСС рассказал директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

Эксперимент, в котором участвуют шесть добровольцев, стартовал 14 ноября в Москве на базе ИМБП. "В рамках эксперимента будет отчасти смоделирован опыт нештатных ситуаций на МКС, в том числе, недавние нештатные ситуации. Безусловно, их опыт будет учитываться в ходе проекта", - сказал Орлов.

По его словам, в составлении сценариев нештатных ситуаций, которые будут имитироваться в ходе эксперимента, примут активное участие психологи. "Потому что психологи понимают, ответ на какие вопросы они хотят получить, как надо стараться вывести человека из привычного состояния и с чем эту реакцию сравнивать. А также как человек реагирует на такие ситуации, как образуется команда и каким образом при этом взаимодействует с Центром управления полетами", - подчеркнул глава ИМБП.

SIRIUS-23 воспроизводит условия полета за пределы низкой околоземной орбиты, включая выполнение научной и операторской деятельности, а также работу со сложными техническими системами. В рамках проекта будет проведено 52 исследования по научной и 15 исследований по операционно-технической программе.

Проект SIRIUS предусматривает серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. До 2028 года планируется провести три годовых эксперимента, в ходе которых моделируются полеты в дальний космос. 

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Страны
Россия
Проекты
МКС
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