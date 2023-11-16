В РАН допустили продление изоляционных экспериментов в рамках проекта SIRIUS

По словам директора Института медико-биологических проблем Олега Орлова, исследования запланированы с возрастающей длительностью

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сроки проведения международных годовых наземных изоляционных экспериментов, запланированных в рамках проекта SIRIUS, могут быть увеличены. Об этом заявил ТАСС директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

"Такая возможность существует. Рекордный срок изоляционного эксперимента составил 520 суток в этом же комплексе в рамках проекта "Марс-500". В рамках проекта SIRIUS у нас запланирована возрастающая длительность. Сейчас мы подошли к годовым экспериментам. Когда проект затевался, мы говорили о трех годовых экспериментах и, возможно, что последующие будут большей продолжительности", - сказал Орлов, отвечая на вопрос о возможности увеличения сроков последующих экспериментов после окончания SIRIUS-23.

Эксперимент SIRIUS-23, моделирующий полет на Луну, стартовал 14 ноября в Москве на базе комплекса с искусственной средой обитания в ИМБП РАН. "Перспективы продления будущих экспериментов - вопрос программы, заинтересованности и результатов данного исследования. Думаю, что к концу 2024 года мы будем четко понимать продолжение программы, а также то, с какой длительностью программы мы выйдем на дальнейшие изоляционные исследования", - подчеркнул Орлов.

Ранее сообщалось, что проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, "международное научное исследование в уникальном наземном комплексе") предусматривает проведение трех годовых изоляционных экспериментов до 2028 года.

Организаторами проекта выступают ИМБП и NASA Human Research Program при участии специалистов из России, Германии, Канады, США, Франции, Италии, ОАЭ и других стран.