В Израиле сравнили присутствие НАТО на Украине с иранской ядерной угрозой

Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

Экономист Миаари сравнил НАТО на Украине с иранской ядерной угрозой для Израиля

Вступление Украины в НАТО представляет для России такую же угрозу, как иранское ядерное оружие для Израиля, заявил экономист Сами Миаари в беседе с The Jerusalem Post. По его мнению, единственный способ урегулировать конфликт – начать переговоры, причем с обязательным участием как Киева, так и Москвы.

Присутствие НАТО на Украине представляет собой такую угрозу для России, какую будет нести Иран для Израиля в том случае, если Тегеран будет обладать ядерным оружием.

Сами Миаари (Sami Miaari), доктор экономических наук, основатель Арабского экономического форума, бывший консультант Всемирного банка, а также экс-советник Международного валютного фонда, прокомментировал ситуацию вокруг украинского кризиса.

По его мнению, единственный способ урегулировать этот конфликт – это переговоры. Но, чтобы они состоялись, необходимо участие обеих враждующих сторон. Именно поэтому отказ приглашать Россию на мирные конференции, такие как саммит, состоявшийся в Джидде в начале августа, никоим образом не способствует прекращению огня.

"Россию не пригласили на саммит в Джидде, который проводил Мухаммед бен Салман. Если самая важная страна мира не принимает участия в такой конференции, достичь глобальной стабильности невозможно. Полагаю, что отсутствие российских представителей было согласовано с Москвой с целью принять все стороны конфликта отдельно. Возможно, так хотели "прощупать почву" и понять, какой способ решения кризиса будет наиболее эффективным", – отметил Миаари.

Однако тот факт, что Москва не получила приглашения на саммит в Джидде, вовсе не значит, что Эр-Рияд не заинтересован в расширении сотрудничества с ней. Напротив, по словам Миаари, за последние годы масштабы их партнерства заметно увеличились.

"Думаю, Саудовская Аравия ведет очень хорошую политическую игру, и теперь она рассматривает Россию как партнера. Еще несколько лет назад самыми важными и единственными партнерами Королевства были Соединенные Штаты и Великобритания. Но теперь ситуация изменилась. Теперь саудовцы хотят наладить сотрудничество с Россией, а также политическое и экономическое партнерство с Китаем и Японией. Они больше не будут рассматривать Америку как своего единственного союзника", – добавил эксперт.

Что касается причин, вынудивших Путина начать специальную военную операцию, мнения израильтян разделились. Сами Миаари признал, что значительная часть политиков и простых граждан хорошо понимают, какие риски для России несет в себе вступление Украины в НАТО.

В этом контексте он подчеркнул: "Наиболее важной причиной конфликта является вероятность того, что НАТО развернет свои силы на Украине. Задумайтесь, почему Израиль не хочет, чтобы у Ирана было ядерное оружие? Потому что это обернется стратегической угрозой для безопасности Израиля. В точно таком же положении оказывается Россия, когда речь заходит о присутствии Североатлантического альянса на Украине".

Миаари, чьи работы публиковались с таких авторитетных изданиях, как Oxford University Press и Journal of the European Economic Association, уверен, что конец украинскому кризису можно положить только дипломатическим путем. Однако для достижения мирного соглашения необходимо принять во внимание ключевые интересы обеих сторон конфликта. Именно по этой причине в настоящее время предлагаемые Западом инициативы, включая "формулу мира" Зеленского, не ведут к прекращению боевых действий.

Как российско-украинский конфликт влияет на положение Тель-Авива на международной арене? Ответ на этот актуальный вопрос пытается найти Ник Колехин в рамках своего нового проекта под названием "Мир горит" (The World is Burning). Эта серия увлекательных статей будет публиковаться эксклюзивно в The Jerusalem Post.

В каждой новой статье Колехин будет освещать мнения экспертов в области безопасности и международных отношений и разбираться в особенностях новой эпохи вооруженных конфликтов и войн, которая началась после пандемии COVID-19 в Европе, а затем охватила Ближний Восток.

В таких условиях первостепенной задачей любого государства становится обеспечение безопасности собственных граждан. Израилю, который сталкивается с двойным вызовом – необходимостью бороться с терроризмом и защищаться от других стран –, приходится лавировать в сложных переплетениях глобальной геополитики, где доминируют Соединенные Штаты, Китай и Россия. Именно они меняют глобальный геополитический ландшафт.

В этой серии статей мы намереваемся разобраться в том, как Тель-Авив может занять наилучшую позицию на международной арене, чтобы сохранить свою национальную безопасность и внести вклад в формирование нового миропорядка.

Автор: Ник Колехин (Nick Kolyohin)