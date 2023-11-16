Кипр продолжит помогать Украине в подготовке специалистов по разминированию

Министр обороны островного государства Михалис Йоргаллас также подтвердил готовность Никосии оказывать Киеву гуманитарную помощь

НИКОСИЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Кипр продолжат оказывать Украине помощь в подготовке ее специалистов по разминированию. Об этом заявил министр обороны островного государства Михалис Йоргаллас по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав военных ведомств, на котором одной из главных тем был конфликт на Украине и оказание Киеву военной помощи.

"Во время обсуждения последних событий на Украине я упомянул в беседе со своими коллегами, что Кипр продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь и готовить [его] специалистов в области обезвреживания боеприпасов и разминирования в рамках военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM Ukraine)", - отмечается в его заявлении.

Впервые свою помощь в подготовке специалистов по разминированию кипрские власти предложили Киеву в апреле нынешнего года. В том же месяце украинские взрывотехники в составе 18 человек прибыли на остров.