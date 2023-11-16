«Панцирь» для «Буяна»: малые ракетные корабли закроют зенитным щитом

На МРК проекта 21631 установят самую совершенную систему противовоздушной обороны

Минобороны России планирует радикально усилить защиту малых ракетных кораблей «Буян-М» — главных носителей крылатых ракет «Калибр», сообщили источники «Известий». Их противовоздушную оборону улучшат за счет зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М». Это позволит защитить МРК не только от авиации, но и от высокоточного оружия и противокорабельных ракет противника. Сейчас же эти корабли практически не могут справляться с серьезными воздушными целями, отмечают эксперты.

Собьет любую цель

В Минобороны РФ прорабатывается вопрос вооружения малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М» новейшими зенитно ракетно-артиллерийскими комплексами (ЗРАК) «Панцирь-М», рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, а также подтвердил источник в военно-промышленном комплексе. Первым носителем уникального ЗРАК может стать последний корабль в серии — «Ставрополь», отметили собеседники издания. Сейчас он находится на этапе строительства.

МРК проекта 21631. Источник: iz.ru

По словам источников «Известий», необходимо провести исследования, а также выполнить перепроектирование систем корабля. Если работы признают удачными, а испытания на «Ставрополе» пройдут успешно, то в дальнейшем «Панцири» появятся и на других кораблях проекта.

— МРК могут подвергаться атакам не только кораблей противника, но и авиацией, и ракетами. А «Панцирь-М» сбивает не только самолеты и беспилотные, но и противокорабельные ракеты, — рассказал «Известиям» экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. — То есть он поражает все воздушные цели, и очень успешно. Малые ракетные корабли в военном конфликте — приоритетная цель. У нас крейсеров, линкоров и авианосцев-то практически нет. Габариты «Панциря-М» небольшие, а эффективность очень высокая против всех воздушных целей.

Пусковая установка зенитного ракетного комплекса 3М-47 «Гибка» (на первом плане) и артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм (на втором плане) на борту малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 (шифр «Буян-М») Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Морская версия «Панциря-М» — новейшая система, аналог одноименного сухопутного комплекса, который хорошо зарекомендовал себя на полях спецоперации на Украине в борьбе с ракетами, авиацией и БПЛА противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Установка такого средства ПВО серьезно увеличит возможности кораблей этого типа при организации противовоздушной обороны, — пояснил эксперт. — «Буяны М» служат на Черном, Балтийском и на Каспийском морях, при необходимости их можно перебрасывать между флотами по рекам. За время эксплуатации корабли хорошо себя зарекомендовали. Важно, что «Буяны-М» — носители крылатых ракет «Калибр», которые играют большую роль при нанесении высокоточных ударов по целям в глубине территории противника. И, конечно, им нужна защита. Для противника это важная цель.

Эксперт отметил, что в ходе СВО «Панцири М» хорошо показали себя в борьбе с украинской авиацией, ракетами и беспилотниками.

«Панцирь-М» — наиболее совершенный на сегодняшний день корабельный комплекс ПВО. Это морская версия хорошо зарекомендовавшего себя сухопутного комплекса «Панцирь-С1». Он может поражать цели, выполняющие полет на высотах от одного метра до полутора десятков километров. При этом корабельный вариант имеет улучшенные характеристики. Радиолокационная станция «Панциря-М» обнаруживает цели на расстоянии до 75 км. Комплекс обеспечивает безопасность от атак с воздуха в радиусе 40 км и на высоте 15 км, в то время как «Панцирь-С» поражает цели в радиусе 20 км.

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М» на малом ракетном корабле проекта 22800 «Одинцово» Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

В арсенале морского «Панциря» восемь ракет и две шестиствольные 30-мм скорострельные автоматические пушки. Он может одновременно обстреливать четыре цели. А объекты, которые прорвались на близкое расстояние, уничтожаются артиллерийским огнем. Два таких рубежа ПВО пройти крайне сложно.

Морские «Панцири» с новой системой управления способны отражать массированные удары по кораблю всех средств воздушного нападения, начиная от самолетов и вертолетов и заканчивая противокорабельными ракетами и беспилотниками.

Малые, но сильные

МРК проекта «Буян-М» — небольшие корабли с водоизмещением 850 т, однако несут на борту внушительный арсенал. Изначально они проектировались для охраны морской экономической зоны, но затем их функционал пересмотрели. Это произошло в связи с принятием на вооружение крылатых ракет «Калибр». В октябре 2015 года три МРК проекта 21631 — «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг» — нанесли удар «Калибрами» по объектам террористов в Сирии. Пуски выполняли из акватории Каспийского моря. В 2016-м два других МРК этой серии — «Зеленый Дол» и «Серпухов» — выполнили пуск ракет по террористам в Сирии, находясь в Восточном Средиземноморье.

На сегодняшний день службу в ВМФ несут десять представителей серии — по три на Балтфлоте и Каспийской флотилии и четыре на Черном море.

«Буяны» несут на борту восемь пусковых установок для крылатых ракет типа «Калибр» или противокорабельных «Оникс». Также у них есть 100-мм артустановка А-190. «Калибры» оснащены проникающей фугасной боевой частью массой до 450 кг и имеют дальность около 1,5 тыс. км. Сверхзвуковые «Ониксы» имеют боевую часть массой 300 кг, они могут наносить удары по кораблям и по наземным целям на дистанции до 500 км.

Малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» «Великий Устюг» во время военно-морского парада Источник изображения: Фото: ТАСС/Елена Афонина

В октябре «Известия» сообщали, что военное ведомство провело работу по изучению возможностей базирования и выполнения боевых задач малыми ракетными кораблями в Ладожском озере. В результате эта акватория признана пригодной для действий МРК проекта 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М».

Исследовательская работа заняла несколько месяцев. Была изучена гидрографическая информация, проанализированы возможные угрозы для малых ракетных кораблей со стороны вероятного противника. МРК проверили маршруты и совершили маневры.

Командир МРК «Советск» проекта 22800 сообщал, что они первыми из числа кораблей соединения освоили новый театр плавания — Ладожское озеро. Экипажи этих кораблей прошли Неву без буксиров, несмотря на то что корабли проекта 22800 «Каракурт» подходят для походов по рекам хуже, чем МРК проекта 21360 «Буян» — последние специально спроектированы для движения по внутренним водным путям.

Командир «Советска» рассказал, что моряки базировались на старой советской базе, закрытой в 2004 году: необходимо было оценить возможности Ленинградской военно-морской базы в плане обеспечения кораблей. Кроме того, надо было протестировать, как поведут себя корпуса кораблей в пресной воде.

Роман Крецул

Алексей Рамм

Богдан Степовой