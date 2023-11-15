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Техкульт

Космические силы США «по секрету» сообщили об очередном запуске космоплана Х-37В

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Х-37В

После шести запусков сверхсекретного космоплана Х-37В старт седьмой миссии, по мнению командования Космических сил США, уже не представляет большой тайны, поэтому было принято решение сообщить о нем официально: он состоится 7 декабря с космодрома Кеннеди.

Что касается режима особой секретности для военных объектов, то он, мягко говоря, иногда вызывает недоумение. К примеру, сверхсекретную РЛС Королевских ВВС в Файлингдейлсе (Великобритания) времен холодной войны можно было спокойно разглядеть (а при желании, возможно, и сфотографировать) с проходящей мимо автотрассы. Конечно, большая часть информации о Х-37В строго засекречена, но тем не менее Космические силы США сообщили не только о дате старта седьмой миссии, но и о части полезного груза и некоторых подробностях программы. В частности, будет проведена серия экспериментов в интересах новых информационных космических технологий и исследования последствий космической радиации. Речь идет об эксперименте НАСА Seeds-2 с семенами растений, которые будут подвергнуты жесткому, длительному воздействию излучения.

Александр Агеев

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Страны
Великобритания
США
Продукция
X-37
Компании
NASA
Проекты
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