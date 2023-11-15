Российская Aerosmena будет строить огромные дирижабли в виде «летающей тарелки»

В России построят «летающей тарелки»

В планах российской компании Aerosmena, также известной на рынке как AIDBA — запуск в следующем году огромного транспортного дирижабля, который способен перевозить до 600 тонн груза и будет иметь достаточно необычную для подобного рода аппаратов форму «летающей тарелки».

Данный дирижабль будет предназначен для работы практически в любых местах даже при отсутствии инфраструктуры на земле за счет парения над местностью и выполнять погрузку и разгрузку с помощью специальной системы шкивов. То есть ему не нужны будут ни порты, ни аэропорты, ни шоссе, ни какие-либо ВПП. По словам руководителя Aerosmena Сергея Бендина, транспортировка грузов с помощью дирижабля, разработанного инженерами компании, будет иметь удобную схему «от двери до двери», что позволит контрагентам существенно снизить расходы на логистику и складские площади. Причем стоимость доставки грузов дирижаблем будет на порядок меньше, чем при фрахте бортов транспортной авиации.

В России построят «летающей тарелки»

По поводу конструкции в виде «летающей тарелки» в Aerosmena отметили, что она позволяет серьезно облегчить маневрирование и посадку при боковых ветрах, тогда как традиционные аппараты в виде сигары испытывают в этом плане немалые трудности. Кроме того, такой эффективной форме проще осуществлять перевозки в районах, которые труднодоступны для обычных самолетов.

В России построят «летающей тарелки»

Изначально Aerosmena построит дирижабль грузоподъемностью 60 тонн, на котором будут проведены необходимые испытания и оценка летных параметров, после чего придет очередь 200- и 600-тонных аппаратов, способных действовать на расстояниях до 8000 км при скоростях до 250 км/ч. При этом модель на 600 тонн получит восемь вертолетных двигателей для подъема полезной нагрузки, а для ее взлета и полета потребуется гелий в объеме порядка 620 000 м3.

Макс Антонов