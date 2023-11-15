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Газета.ru

"Следующий год будет решающим": Ермак объяснил, почему Запад должен помогать Украине

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Источник изображения: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Глава офиса Зеленского Ермак считает 2024 год решающим в украинском конфликте

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак считает, что 2024 год станет решающим для ВСУ. Об этом он заявил на мероприятии в Вашингтоне. Ермак попросил западные страны продолжить оказывать поддержку Украине, вводить больше санкций в отношении России, а также помочь укрепить систему ПВО из-за возможных атак по энергетической инфраструктуре в преддверии зимы. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что приближается поворотный момент в конфликте на Украине, пишет Bloomberg.

"Следующий год будет решающим", - добавил Ермак.

Такое заявление политик сделал во время встречи с советниками по национальной безопасности ключевых украинских союзников в Вашингтоне. Ермак отметил, что он готов встретиться с американскими законодателями.

Летом Украина объявила о начале контрнаступления, однако оно привело к небольшому прогрессу. Специалисты считают, что обе стороны готовы к затяжному конфликту. При этом западным странам стало известно, что Москва закупила вооружение у своих союзников и продолжает это делать. Союзники Украины же не могут выполнить обещание и передать Киеву миллион артиллерийских снарядов к концу марта следующего года. Более того, Запад сейчас оказывает поддержку Израилю и размышляет, может ли он отвлечься от спонсирования Украины.

Во время встречи Ермак заявил, что украинское контрнаступление прогрессирует, а ВСУ закрепились на левом фланге - берегу реки Днепр. По данным Bloomberg, он призвал западных союзников увеличить количество санкций против России, а также предоставить Украине дополнительные системы вооружения. По словам Ермака, им нужно укрепить противовоздушную оборону (ПВО) из-за возможного нападения на энергетическую инфраструктуру.

Во время своего визита в Вашингтон украинский политик встретился с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном и советниками по национальной безопасности США, Германии, Великобритании и Франции. По данным Bloomberg, Блинкен заявил, что Америка продолжает работать с коалицией из 50 союзников и партнеров для предоставления Украине необходимой поддержки.

Украинский конфликт зашел в тупик

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в беседе с The Economist заявил, что "глубокого и красивого прорыва не будет".

«Точно так же, как во время Первой мировой войны, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик», - добавил Залужный.

К такой мысли главнокомандующий пришел после прочтения книги генерал-майора Павла Смирнова «Прорыв укрепленной полосы», изданной еще в 1941 году. По словам Залужного, благодаря новым технологиям одна сторона конфликта видит все, что делает другая, и наоборот. Он считает, что выход из этого тупика можно найти, если изобрести что-то новое.

«Нам нужно использовать мощь, заложенную в новых технологиях», - заключил Залужный.

Генерал добавил, что Запад при поставке на Украину вооружений на шаг отставал от потребностей. Так, Россия смогла перегруппироваться и укрепить оборону в Харьковской и Херсонской областях в конце 2022 года из-за сдерживания поставки ракетных комплексов большой дальности и танков. Обещанные истребители F-16 прибудут на Украину только в следующем году, хотя Залужный считает, что даже сейчас будут менее полезны из-за наличия у РФ зенитного ракетного комплекса С-400, который может бить до города Днепр.

Сложные направления на украинском фронте

Президент Украины Владимир Зеленский и Залужный одновременно заявили в своих Telegram-каналах о сложной ситуации на фронте. Зеленский выделил семь направлений, а Залужный - три. По данным украинского лидера, неприятную ситуацию наблюдают на Авдеевском, Бахмутском (Артемовском), Запорожском, Лиманском, Марьинском, Купянском и Херсонском направлениях. Залужный же считает, что «самыми горячими» остаются Авдеевское, Купянское и Марьинское направления.

«Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике», - добавил главнокомандующий.

Как оказалось, Залужный переговорил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном и обсудил с ним насущные потребности Украины, а именно необходимость в снарядах, средствах ПВО и БПЛА.


Алена Фомина

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Великобритания
Германия
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Продукция
F-16
Днепр
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
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