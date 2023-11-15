"Запад вкладываться не готов": почему Киев не переломит ситуацию на фронте

Полковник Ходаренок: чтобы добиться перелома, Киеву нужна качественно иная армия

Победа Украины в конфликте с Россией возможна только при масштабном вмешательстве США, написало издание Newsweek. Способен ли Киев переломить ситуацию на фронте, что ему для этого необходимо и каковы должны быть объемы военной помощи Вашингтона, оценил военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Чтобы Украина победила, США придется не только придерживаться текущего курса - нам придется поднять свою вовлеченность в разы», - сообщает в своем материале Newsweek. Необходимый для победы Украины уровень вмешательства США, пишет издание, требует «невиданных со времен поздней «холодной войны» приверженности и лидерства».

При этом в тексте издания подчеркивается, что Вашингтон не пойдет на такой шаг и сегодня речь идет о том, сохранят ли США текущий курс. Помимо всего прочего, Киев ждут еще большие проблемы из-за республиканцев. Возможности, которыми Соединенные Штаты располагают для оказания помощи украинским властям, сокращаются с каждым днем из-за того, что конгресс США не выделяет дополнительных средств на эти цели.

13 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном сообщил о сложной ситуации на отдельных участках фронта. Как сообщил сам Залужный, «отдельно остановились на насущных потребностях войск. Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БЛА». Отметим, что речь не шла о вооружении и военной технике, необходимой для проведения наступательных операций оперативно-стратегического масштаба.

Возможен ли перелом?

А теперь разберемся, что реально из вооружения, военной и специальной техники требуется ВСУ для радикального перелома в ведении вооруженной борьбы (да и возможен ли он в принципе даже гипотетически). Не так давно Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ необходимо базовое вооружение: ракеты и снаряды, а главное - авиация, чтобы «вернуть контроль над небом». Также Залужный сказал, что требуются системы ПВО, разминирования и радиоэлектронной борьбы, дроны.

Уточним требования генерала в плане завоевания превосходства в воздухе. Выражение «вернуть контроль над небом» все-таки из области политологии, нежели чем из терминологии оперативного искусства.

К примеру, президент Украины Владимир Зеленский считает, что положение дел существенно поправится с началом поставки ВСУ многофункциональных истребителей F-16.

Не так давно была озвучена информация, что Нидерланды направили пять F-16 в Румынию для обучения летчиков ВСУ. Но это просто капля в море и не более, чем комариный укус. Для завоевания господства в воздухе Украине требуется не менее нескольких сотен подобных боевых машин. В свою очередь, для переучивания летного состава необходимой численности требуется формирование нескольких центров переучивания пилотов, которое надо осуществлять, без всякого преувеличения, в промышленных масштабах. Пять F-16 в Румынии в этом плане ничего не решат и ни к каким переломам в ходе ведения вооруженной борьбы не приведут.

А без завоевания господства в воздухе ВСУ не смогут решить ни одной из поставленных боевых и оперативных задач. К примеру, в последнее время периодически появляется информация о форсировании Днепра подразделениями украинской армии на резиновых лодках. Но это действия сугубо тактического масштаба, которые никак не повлияют на общую обстановку на этом участке фронта.

Для того, чтобы организовать форсирование крупной водной преграды с прорывом обороны противника и с последующим развитием успеха, перерастания его в оперативный, надо иметь, как минимум, десантные переправы на штатных боевых машинах пехоты (бронетранспортерах), паромные переправы на гусеничных самоходных паромах и гусеничных плавающих транспортерах. Наконец, надо иметь банальные мостовые переправы (переходы). Однако навести все эти мосты и организовать переправу тяжелой техники можно только в условиях господства в воздухе.

И это только одна из оперативных задач, решить которую без достаточного количества боевой авиации просто невозможно.

Нет истребителей - не будет успеха и на земле.

Но помимо превосходства в эфире и завоевания господства в воздухе, Вооруженным силам Украины требуются танки, боевые машины пехоты, артиллерия (и тут счет идет на многие тысячи единиц), имущество по всем службам тыла и просто гигантские запасы материальных средств - боеприпасов, горючего и смазочных материалов, продовольствия.

Достаточно ли миллиона боеприпасов?

Последние новости в области боеприпасов для Киева таковы: Европейский союз может не успеть передать Украине миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В таком случае возникает вполне естественный вопрос - миллион снарядов - это много или мало?

К примеру, к началу битвы на Сомме в 1916 году только французская армия снарядов заготовила в десять раз больше. Общий расход боеприпасов РККА за Сталинградскую стратегическую операцию составил 15,2 млн шт. (8 тыс. 339 вагонов). Еще больше боеприпасов Красная Армия израсходовала в течение Курской битвы. За 50 дней операции сталинская артиллерия потратила 10 640 вагонов. А в современных сражениях и операциях расход боеприпасов существенно выше, чем в войнах давно прошедших эпох. Так что миллион снарядов от ЕС на этом фоне выглядит достаточно бледно.

Вывод можно сформулировать следующим образом. Коллективный Запад поставил перед собой цель - довести Россию до стратегического поражения. Однако в этих целях необходимо поднять Вооруженные силы Украины на совершенно иной уровень, причем как технологический, так и в плане сугубо боевого и численного состава.

Иными словами, в итоге ВСУ должны представлять собой военную организацию, сравнимую с Вооруженными силами Великобритании, Германии и Франции вместе взятыми.

Решение подобной задачи требует просто огромных финансовых и материальных затрат. Но даже в этом случае общий успех ВСУ далеко не очевиден. Похоже, что подобным образом Запад вкладываться в Украину не вполне готов. О чем и свидетельствует материал издания Newsweek.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок