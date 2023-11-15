«Росэлектроника» впервые представляет модернизированный комплекс управления ПВО на Dubai Airshow

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на стенде «Рособоронэкспорта» на международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2023 обновленный комплекс автоматизации управления подразделениями противовоздушной обороны. Оборудование выполняет целераспределение и наведение стрелков-зенитчиков на воздушную цель, а также управляет средствами противодействия БПЛА.

Ранее комплекс изготавливался в каркасно-модульном варианте для установки на базу транспортного средства. На Dubai Airshow 2023 входящий в «Росэлектронику» пензенский «Радиозавод» впервые демонстрирует обновленную носимую версию, которая состоит из модуля автоматизированного управления (МАУ) и индивидуального комплекта автоматизации (ИКА). МАУ предназначен для командира подразделения стрелков-зенитчиков, а ИКА – для бойцов, оснащенных переносными зенитными комплексами или стрелковым вооружением. После модернизации в оборудовании также реализована возможность управления средствами противодействия беспилотникам.

Модуль автоматизированного управления включает ноутбук или планшет со специализированным программным обеспечением, средства навигации, оборудование проводной и беспроводной связи. Модуль обеспечивает координацию действий стрелков-зенитчиков, его функциональные возможности позволяют одновременно управлять девятью стрелками или четырьмя взводами стрелков ПЗРК. Оборудование способно сопровождать до ста целей, принимать от подчиненных ИКА информацию о фазах боевых действий и состоянии боезапаса, выдавать команды целеуказания, а также автоматизировать юстировку стрелков-зенитчиков на местности.

В состав индивидуального комплекта автоматизации входят планшет, защитные очки со встроенным микродисплеем, отображающим цели, а также средства радиосвязи и навигации. Аппаратура обеспечивает предварительное наведение вооружения стрелка на воздушную цель по командам и целеуказаниям, получаемым от командира подразделения.

«Продукция «Радиозавода» традиционно вызывает большой интерес у иностранных партнеров. Благодаря используемым схемотехническим решениям наша техника может быть адаптирована к системе управления ПВО инозаказчика. Представленный комплекс автоматизирует сбор и обработку информации о воздушной обстановке, таким образом повышая эффективность борьбы с воздушными целями и обеспечивая надежную защиту воинских формирований», – рассказал генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников.

Модернизированный комплекс управления ПВО вошел в состав представляемого «Рособоронэкспортом» на Dubai Airshow 2023 новейшего российского комплексного продукта с высокой степенью автоматизации, способного обнаруживать, подавлять или уничтожать на поле боя популярные современные малоразмерные FPV-дроны, квадрокоптеры, беспилотники самолетного типа. Его характеристики и высокая эффективность подтверждены в реальных боевых условиях.