«Росэлектроника» демонстрирует на Dubai Airshow новейшие комплексы связи для истребителей

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех на стенде «Рособоронэкспорта» на международной выставке Dubai Airshow 2023 представляет экспортный вариант комплекса средств связи для многоцелевых истребителей пятого поколения. Оборудование предназначено для оснащения модификаций вертолетов и самолетов военной авиации. Его применение позволит повысить надежность, разведзащищенность и помехоустойчивость каналов связи.

Комплекс средств связи, разработанный инженерами НПП «Полет», построен на основе современных технологий и вычислительных систем. Он обеспечивает ситуационную осведомленность в информационном поле в реальном масштабе времени и интеллектуальную поддержку летчика при решении наиболее сложных задач боевого применения.

В настоящее время эти комплексы широко применяются для обмена сообщениями между самолетами и пунктами управления наземного, воздушного и морского базирования.

Представленный на выставке комплекс средств связи разработан специально для оснащения летательных аппаратов, поставляемых на экспорт и имеющих высокий потенциал на внешнем рынке.

«Решение многих функциональных задач, повышающих эффективность действий авиации, осуществляется с помощью бортовых комплексов цифровых средств связи. Наше радиосвязное оборудование активно применяется в составе новейших летательных аппаратов, в том числе включено в состав бортового радиоэлектронного оборудования перспективных самолетов, таких как Checkmate», – рассказал генеральный директор НПП «Полет» Алексей Комяков.

Dubai Airshow – одна из крупнейших международных авиационно-космических выставок. В этом году она проходит с 13 по 17 ноября на территории аэродрома Аль-Мактум.