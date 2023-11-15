Войти
Интерфакс-АВН

ЕС намерен ликвидировать пробелы в своем оборонном потенциале с учетом особенностей военных действий на Украине

184
0
0
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Брюссель. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Министры обороны 27 стран Евросоюза утвердили во вторник 22 приоритета, призванных ликвидировать пробелы в оборонном потенциале государств ЕС.

"Настало время воплотить эти приоритеты в конкретные проекты оборонного сотрудничества, чтобы обеспечить европейским вооруженным силам большую устойчивость, маневренность и надежность, готовность противостоять нынешним и будущим угрозам", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который также возглавляет Европейское оборонное агентство (EDA).

В пресс-релизе EDA отмечается, что значительные пробелы появились в результате "постоянно недостаточного инвестирования и недостаточного европейского сотрудничества" в строительстве оборонного потенциала. Утвержденные по состоянию на 2023 год приоритеты "отражают военные реалии, наблюдаемые на Украине, служат оборонным целям ЕС и предназначены для реализации конкретных проектов".

Военные действия на Украине, по мнению европейских военачальников, показали необходимость в гибких, мобильных, совместимых, технологически продвинутых, энергоэффективных и устойчивых сухопутных силах полного спектра. Контекст Украины выявил важность многоуровневой комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, а также изменения представления о "балансе между качественными и количественными измерениями во многих областях военного потенциала", отмечается в документе.

Согласно утвержденным во вторник приоритетам предполагается предпринять дополнительные усилия по совершенствованию: средств ведения высокоточного наземного боя при увеличении дальности, точности и мобильности ударных средств наземного базирования; интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны с модернизацией существующих и разработкой систем ПВО нового поколения; возможностей подводной войны; логистики и создания центров профессионального военного образования и обучения, способных адаптироваться к меняющейся среде и новым областям ведения войны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
05.10.2023
WP: Франция изменила курс политики по ситуации на Украине в ходе конфликта
04.10.2023
Эксперт считает, что страны Запада исчерпали свои арсеналы, поставляя оружие Киеву
12.06.2023
NYT узнала об ожиданиях США и ЕС от украинского контрнаступления
23.11.2022
Средние державы активизировались. У них появилась сила влиять на мир
16.03.2022
Астронавты NASA и космонавты "Роскосмоса" продолжают работу на МКС - NASA
15.03.2022
The Economist: Запад толкает Россию к краю пропасти
29.04.2021
Главред (Украина): чего Украине ждать от визита главы госдепа США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 01:56
  • 4
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 15.11 00:43
  • 56720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.11 22:00
  • 2
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 14.11 15:45
  • 14
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 14.11 12:51
  • 254
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 14.11 12:45
  • 466
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 14.11 12:34
  • 1
Названа главная особенность российского истребителя пятого поколения Checkmate
  • 14.11 12:30
  • 1
В России рассказали о впечатляющих характеристиках Checkmate
  • 14.11 04:34
  • 1
Шах и мат: на что способен самолет-невидимка Checkmate
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу