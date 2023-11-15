«Россия демонстрирует самодостаточность»: в американской прессе недовольны выставкой продукции ВПК РФ в Дубае

Источник изображения: topwar.ru

В Дубае проходит международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2023. Несмотря на попытки Запада изолировать Россию, ее оборонка здесь представлена многочисленными изделиями.

Как сообщается в издании Military Africa, в российском павильоне, раскинувшемся на 750 квадратных метров, расположились 13 крупнейших отечественных компаний с более чем 250 военными продуктами. Здесь демонстрируются ВТС Ил-76МД-90А(Э), новейшие авиационные средства поражения истребителей (в частности, ракеты РВВ-МД2 и РВВ-ВД), высокоточная КР Х-69, вертолет Ка-52Э с ударным вооружением, БПЛА «Орлан-30» и «Орион-Э», боеприпас для беспилотников KUB-E.

В сегменте ПВО представлены ЗРК С-400 «Триумф», С-350Е «Витязь», «Викинг» и различные версии «Тор», а также ЗРПК «Панцирь-С1М», ПЗРК «Игла-С» и «Верба». Среди средств борьбы с БПЛА показаны РБ-504-Е, «Репеллент-Патруль», «Аргумент-2/3», а также системы РЭБ «Поле-21Е» и Р-330Ж и многие прочие образцы вооружений.

Источник изображения: topwar.ru

В прессе США уже обратили внимание на активное участие российской оборонки в выставке.

Россия использует свое выступление в Дубае, чтобы продемонстрировать устойчивость и самодостаточность [ее оборонной промышленности]; показать, что она может самостоятельно производить подобные технологии, несмотря на затягивание войны

- пояснил один из западных обозревателей изданию Defense News.

При этом в данном американском издании высказывают недовольство в сторону организатора выставки, пригласившего на нее РФ:

На протяжении всей войны на Украине ОАЭ шли по тонкой грани, предпочитая оставаться в основном нейтральными, поддерживая тесные связи с Россией и одновременно оказывая Киеву гуманитарную помощь.