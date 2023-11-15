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Военное обозрение

«Стоимость танков стала сюрпризом»: Румыния переплачивает за покупку ОБТ Abrams

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Источник изображения: topwar.ru

Бухарест вкладывает значительные средства в модернизацию вооруженных сил страны. Инвестиции в оборону выросли с 1,2% ВВП в 2012 году до 2% в настоящее время с целевым показателем 2,5% к 2030 году. Оборонный бюджет Румынии достиг 7,5 млрд евро в 2023 году при ВВП в 285 млрд в 2022 году.

При этом основные затраты приходятся на приобретение американских боевых систем. Недавно были подписаны крупные контракты, в том числе предусматривающие закупку 7 зенитных батарей MIM-104 Patriot и 54 РСЗО HIMARS. Кроме того, Бухарест планирует подать заявку на 48 истребителей F-35A, при этом первый заказ на 32 самолета запланирован на 2024 год.

Весной 2023 года власти Румынии решили приобрести 54 американских танка M1A2 Abrams в рамках более крупной программы по закупке 300 новых ОБТ для замены устаревших моделей TR-85 и T-55AM. Первоначально Бухарест планировал выделить за 54 подержанных танка примерно 1 млрд евро, или около $1,1 млрд.

Однако недавно был обнародован ответ Госдепартамента США по линии FMS [программа военных продаж], в котором говорилось о гораздо более высокой стоимости, чем ожидалось. Госдеп разрешил реализацию 54 танков M1A2 Abrams SEPv3, 54 шасси M1A1, а также 16 инженерных машин, в том числе 4 M88A2 Hercules, 4 передвижных моста M1110 и 4 тяжелых моста M1074. В дополнение к этой технике в комплект входит различное дополнительное оборудование, такое как пулеметы M240C и снаряды разных типов.

Как указывается во французском издании Meta-defense, основную ценность в этом списке представляют 54 танка M1A2 Abrams и 16 машин поддержки, а весь этот ассортимент обойдется Румынии в $2,53 млрд.

Стоимость танков стала сюрпризом: это почти на 130% больше первоначальной оценки Румынии. Эта заметная разница между ориентировочной стоимостью и фактической вызывает вопросы о соответствии ожиданий Бухареста и Вашингтона относительно цен на американские тяжелые танки

- говорится в издании.

По всей видимости, переплата за танки является результатом значительного роста цен на мировом рынке вооружений, вызванного масштабными поставками техники из стран НАТО на Украину. Несмотря на это, Румынии придется раскошеливаться, так как власти этой страны обязаны выполнять директиву США об усилении армии: она может пригодиться в случае разгрома ВСУ российскими войсками.

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Страны
Румыния
США
Украина
Продукция
C-130
F-35A
HIMARS
M1 Abrams
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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