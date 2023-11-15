Польская армия закупила сотни пикапов Ford Ranger

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Польская компания Glomex MS подписала на текущей неделе контракт на поставку 324 единиц (включая опцион) автомобилей Ford Ranger для нужд национальной армии.

Как указывается в издании Defence24, ранее вооруженные силы страны уже приобретали данную модель. Новые партии будут отличаться от прежних автомобилей зеленой окраской. Также в числе требований, предъявляемых военным ведомством, значится оборудование пикапов системой ночного видения (на основе ИК-излучения). Заказанные автомобили, вероятно, будут оснащены 2-литровыми двигателями EcoBlue Bi-Turbo мощностью 125 кВт.

В соответствии с графиком поставок в 2023 году должны быть переданы 2 автомобиля, в 2024 году – 120 (не считая опциона на еще 120 машин) и в 2025 году – 41 единиц (+41 по опциону). Стоимость всего заказа составляет 92 955 600 злотых ($22,8 млн).

Таким образом, это еще одна поставка данных многоцелевых пикапов, которые были впервые приобретены в 2020 году из-за проблем с отгрузкой Nissan Navara (остановка производства из-за пандемии) в количестве 435 (твердый контракт) и 163 (опцион) единиц.

Автомобили более раннего поколения Ford Ranger, поставляемые Glomex MS в рамках предыдущих заказов в 2020-2022 годах, были оценены пользователями за их производительность, удобство, безопасность и, прежде всего, внедорожные характеристики

- отмечается в издании.