Войти
Военное обозрение

Польская армия закупила сотни пикапов Ford Ranger

191
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Польская компания Glomex MS подписала на текущей неделе контракт на поставку 324 единиц (включая опцион) автомобилей Ford Ranger для нужд национальной армии.

Как указывается в издании Defence24, ранее вооруженные силы страны уже приобретали данную модель. Новые партии будут отличаться от прежних автомобилей зеленой окраской. Также в числе требований, предъявляемых военным ведомством, значится оборудование пикапов системой ночного видения (на основе ИК-излучения). Заказанные автомобили, вероятно, будут оснащены 2-литровыми двигателями EcoBlue Bi-Turbo мощностью 125 кВт.

В соответствии с графиком поставок в 2023 году должны быть переданы 2 автомобиля, в 2024 году – 120 (не считая опциона на еще 120 машин) и в 2025 году – 41 единиц (+41 по опциону). Стоимость всего заказа составляет 92 955 600 злотых ($22,8 млн).

Таким образом, это еще одна поставка данных многоцелевых пикапов, которые были впервые приобретены в 2020 году из-за проблем с отгрузкой Nissan Navara (остановка производства из-за пандемии) в количестве 435 (твердый контракт) и 163 (опцион) единиц.

Автомобили более раннего поколения Ford Ranger, поставляемые Glomex MS в рамках предыдущих заказов в 2020-2022 годах, были оценены пользователями за их производительность, удобство, безопасность и, прежде всего, внедорожные характеристики

- отмечается в издании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Проекты
2020-й год
Похожие новости
27.05.2022
Боевой разворот Анкары
18.12.2019
Судьбу НАТО решат мудрецы
16.12.2019
Москва и Пекин остаются врагами НАТО
28.11.2019
США проведут учения с десантированием "в боевых условиях" у российских границ
14.11.2019
Чехия присоединилась к проекту совместной закупки странами НАТО самолетов-заправщиков A-330 MRTT
06.11.2019
"Железный волк": НАТО учится наступать и обороняться
08.05.2008
"Война - это формирование картины будущего"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 01:56
  • 4
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 15.11 00:43
  • 56720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.11 22:00
  • 2
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 14.11 15:45
  • 14
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 14.11 12:51
  • 254
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 14.11 12:45
  • 466
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 14.11 12:34
  • 1
Названа главная особенность российского истребителя пятого поколения Checkmate
  • 14.11 12:30
  • 1
В России рассказали о впечатляющих характеристиках Checkmate
  • 14.11 04:34
  • 1
Шах и мат: на что способен самолет-невидимка Checkmate
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу