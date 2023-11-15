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РИА Новости

В России разработали мобильные солнечные батареи для передовой в зоне СВО

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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

В РФ разработали мобильные солнечные батареи для бойцов на передовой в зоне СВО

ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Специальные групповые солнечные батареи для электрообеспечения позиций разработали для инженерных войск в Твери, мобильная конструкция позволяет легко переносить их с места на место, чтобы обеспечивать электричеством блиндажи, в которых ночуют бойцы на передовой, рассказал РИА Новости начальник кафедры тюменского высшего военно-инженерного командного училища полковник Рушан Исмятуллин.

"В данный момент курсанты демонстрируют процесс установки солнечной панели, ее можно устанавливать под различным углом, для этого имеются специальные отверстия и щеколды, закрепленные на панели. В таком удобном варианте она переносится, устанавливается и на позициях есть возможность вырабатывать электрическую энергию длительное время", - рассказывает он.

По словам полковника, аналогичные разработки используются в ВСУ для обеспечения электроэнергией позиций на удаленных линиях обороны.

"Так, при захвате позиций спецназом на Херсонском направлении были обнаружены носимые солнечные панели, которые противник использовал для подзарядки", - говорит Исмятуллин.

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Страны
Россия
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