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ТАСС

Новая подлодка "Кронштадт" совершила глубоководное погружение при испытаниях на Балтике

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Подводная лодка проекта 677 "Кронштадт"
Подводная лодка проекта 677 "Кронштадт".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

Погружение осуществлялось на глубину до 180 м

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Экипаж новой дизель-электрической подводной лодки проекта 677 "Кронштадт" совершил глубоководное погружение в рамках заводских ходовых испытаний в морских полигонах Балтийского флота, сообщила флотская пресс-служба.

"Во время погружения на Балтике на глубину до 180 м экипаж "Кронштадта" совместно с представителями промышленности проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработал алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний специалисты акцентировали внимание на работе системы электродвижения, эффективности гидроакустических комплексов, технических средств и устройств подлодки на рабочей глубине.

"Глубоководное погружение подводной лодки "Кронштадт" обеспечивали боевые корабли Балтийского флота - малый противолодочный корабль "Уренгой" и малый противолодочный корабль "Кабардино-Балкария", - сказали в пресс-службе, подчеркнув, что в морских полигонах флота регулярно проходят испытания новой техники для ВМФ России.

"Кронштадт" - дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Лада". Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подводные лодки этого проекта относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Их надводное водоизмещение составляет примерно 1,75 тыс. тонн, под водой они могут развивать скорость до 21 узла. Подлодки проекта 677 "Лада" вооружены, в частности, ракетными комплексами "Калибр". Экипаж насчитывает 35 человек. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
677 Лада
БФ
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