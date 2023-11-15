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Раскрыта стоимость ведомого F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Перспективные ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) создаются в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США в качестве ведомых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, будут стоить в три-четыре раза дешевле последних. Об этом пишет The Drive.

Издание напоминает, что в настоящее время усредненная стоимость одного F-35 Lightning II оценивается в 82,5 миллиона долларов. Цену за один БПЛА, создаваемый в рамках CCA, раскрыл министр ВВС США Фрэнк Кендалл в ходе беседе, состоявшейся в аналитическом центре Center for a New American Security (CNAS) в Вашингтоне (округ Колумбия).

По словам чиновника, в настоящее время ВВС обсуждают ключевые параметры беспилотников, создаваемых в рамках программы CCA. Одним из основных критериев должна стать невысокая, по сравнению с ценой ведущего самолета, стоимость ведомого БПЛА.

Кендалл добавил, что аппараты CCA получат модульную конструкцию, позволяющую им переносить различную нагрузку, в частности системы с оружием и без него. Другими требованиями к БПЛА станет их приспособленность к эксплуатации на относительно коротких взлетно-посадочных полосах. В базовом варианте, по оценке Кендалла, в рамках программы планируется произвести не менее тысячи БПЛА.

В мае издание сообщило, что перспективные БПЛА, создаваемые в рамках программы CCA, получат ракеты AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM).

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Страны
Колумбия
США
Продукция
F-35
Проекты
БПЛА
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