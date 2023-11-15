Колонка директора Центра АСТ в Коммерсанте

Центр анализа стратегий и технологий сообщает о публикации в колонке Руслана Пухова в Коммерсанте материала под заголовком "Проломленная стена. О беспрецедентном провале израильских спецслужб"

Российские и зарубежные исследователи изучают феномен "7 октября" - атаку "Хамаса", в ходе которой около 3 тыс. боевиков, прорвавшиеся из сектора Газа, в течение нескольких часов удерживали около 20 населенных пунктов на территории Израиля. Нападавшие устроили резню, в результате которой погибли около 1,4 тыс. человек и еще 240 человек были захвачены в заложники. Очевидно, что террористы реализовали фактор внезапности, застав врасплох охрану стены, выстроенной Израилем на границе с сектором. Ключевой вопрос: как такое стало возможным в стране, славящейся своими спецслужбами?

Полный текст публикации доступен на странице: https://www.kommersant.ru/doc/6337457#id2464545

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