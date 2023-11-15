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Известия.ru

Военный эксперт назвал причины востребованности комплекса РЭБ «Сапфир»

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Комплекс РЭБ «Сапфир»
Комплекс РЭБ «Сапфир».
Источник изображения: РИА Новости/Евгений Одиноков

Кнутов: комплекс РЭБ «Сапфир» может подавлять наземные станции управления БПЛА

Директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Известиями» 14 ноября отметил востребованность системы радиоэлектронной борьбы «Сапфир» на линии фронта.

Он рассказал, что система РЭБ на сегодняшний день развивается достаточно активно, поскольку совершенствуется и техника противника, в том числе и средства радиоэлектронной борьбы.

«Можно сказать, что на сегодняшний день «Сапфир» позволяет прикрыть зону действия нескольких подразделений от беспилотников противника, а значит и от точного артиллерийского огня, поэтому необходимость наличия таких систем крайне востребована на линии фронта. При определенных условиях, при использовании, в том числе совместно с «Красухой» (комплекс РЭБ. — Ред.), есть возможность определять местонахождения операторов, что крайне важно для вывода из строя непосредственно тех мест, откуда осуществляется запуск управления», — объяснил Кнутов.

Также военный эксперт добавил, что «Сапфир» защищает объекты на расстоянии до 30 км, а подавление сигнала в управлении осуществляется на дальности до 5 км. Кроме того, этот комплекс также может подавлять наземные станции управления беспилотниками, резюмировал Кнутов.

Ранее в этот день представитель делегации концерна «Радиоэлектронные технологии» на выставке Dubai Airshow 2023 сообщил «РИА Новости», что модернизированный наземный комплекс РЭБ «Сапфир» получил возможность подавлять все типы беспилотников, включая FPV-дроны Вооруженных сил Украины.

В конце июля стало известно, что комплекс «Сапфир» хорошо зарекомендовал себя при защите частей в зоне спецоперации на Украине, которые работали над инженерными сооружениями от беспилотников.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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