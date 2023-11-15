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ТАСС

"Рособоронэкспорт" ведет переговоры с партнерами по 40-50 самолетам Ил-76МД-90А

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Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации/ CC BY-SA 4.0

Это, в частности, страны СНГ и Юго-Восточной Азии, отметил гендиректор спецэкспортера Александр Михеев

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" ведет с иностранными партнерами переговоры в общей сложности по 40-50 военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А. Об этом сообщил журналистам генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"Интерес большой. Страны, конечно, не хотелось бы называть. Но в том числе из этого региона страны, которые хотят иметь такой парк военно-транспортных самолетов, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии. Пока в переговорной позиции у нас от 40 до 50 самолетов Ил-76МД с новыми двигателями, с новым крылом, с новым оборудованием, с новыми летно-техническими, тактико-техническими характеристиками. И, кстати говоря, уникальным бортовым комплексом обороны "Президент-С", - сказал он.

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) стал главной премьерой натурной российской экспозиции авиасалона в Дубае - машина демонстрируется за рубежом впервые в современной истории России. Это глубоко модернизированный вариант транспортника Ил-76МД, у которого 70% систем и агрегатов подверглись обновлению. 

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Президент-С
Компании
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Михеев Александр
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