В аэропорту Шереметьево установили комплекс для борьбы с дронами

В аэропорту Шереметьево установлен комплекс для противодействия беспилотникам

МОСКВА, 14 ноября/ Радио Sputnik. В аэропорту Шереметьево сообщили об установке радиолокационно-оптического комплекса для противодействия беспилотникам.

"С целью обеспечения высокого уровня безопасности полетов в аэропорту Шереметьево установлен радиолокационно-оптический комплекс "ЕНОТ-СД". Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путем создания помех", – приводит сообщение РИА Новости.

Для лучшей идентификации целей и повышения эффективности системы планируется применять не имеющее аналогов программное обеспечение "Лаборатории Касперского" с использованием искусственного интеллекта, рассказали в воздушной гавани.

Ранее в эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о совершенствовании российских станций РЭБ для борьбы с беспилотниками.