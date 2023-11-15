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РИА Новости

В аэропорту Шереметьево установили комплекс для борьбы с дронами

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Здание аэропорта Шереметьево
Здание аэропорта Шереметьево.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

В аэропорту Шереметьево установлен комплекс для противодействия беспилотникам

МОСКВА, 14 ноября/ Радио Sputnik. В аэропорту Шереметьево сообщили об установке радиолокационно-оптического комплекса для противодействия беспилотникам.

"С целью обеспечения высокого уровня безопасности полетов в аэропорту Шереметьево установлен радиолокационно-оптический комплекс "ЕНОТ-СД". Программно-аппаратный комплекс предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путем создания помех", – приводит сообщение РИА Новости.

Для лучшей идентификации целей и повышения эффективности системы планируется применять не имеющее аналогов программное обеспечение "Лаборатории Касперского" с использованием искусственного интеллекта, рассказали в воздушной гавани.

Ранее в эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о совершенствовании российских станций РЭБ для борьбы с беспилотниками.

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