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В Китае запустили самый быстрый интернет в мире

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: AP Photo/ Ng Han Guan, File

В Китае запустили самый быстрый интернет в мире со скоростью передачи данных в 1,2 терабита (1200 гигабит) в секунду. Проект реализовали Университет Цинхуа, оператор связи China Monile, а также компании Huawei Technologies и Cernet Corporation, пишет South China Morning Post (SCMP).

Оптоволоконный интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных проложен через Пекин, Ухань и Гуанчжоу. Его длина превышает три тысячи километров. Запуск сети стал частью китайской инфраструктуры будущих интернет-технологий (FITI), который разрабатывают уже десять лет.

До этого специалисты предполагали, что старт работы сети с подобной скоростью передачи данных возможен лишь в 2025 году. Вице-президент Huawei Technologies Ван Лей заявил, что со скоростью в 1,2 терабита можно за одну секунду скачать 150 фильмов в HD-формате. Это втрое быстрее, чем в аналогичных проектах в США.

В июле 2021 года в Японии побили рекорд скорости проводного интернета. Инженерам удалось разогнать скорость передачи данных до 319 терабит в секунду. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году, тогда специалистам удалось добиться скорости в 178 терабит в секунду.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Япония
Проекты
2020-й год
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