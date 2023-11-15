Dynamit Nobel Defense поставит гранатометы RGW90 ВС Хорватии

ЦАМТО, 14 октября. Немецкая компания Dynamit Nobel Defense (DND) объявила о заключении с Минобороны Хорватии контракта на поставку ручных противотанковых гранатометов RGW90 HH (HEAT/HESH), включая соответствующие системы обучения.

Стоимость продажи и сроки поставки пока не раскрываются.

Подписав контракт, Хорватия присоединилась к "клубу покупателей" гранатометов семейства RGW90. Закупленный пакет вооружения предназначен для обеспечения ВС Хорватии возможности вести эффективную борьбу с танками противника.

Как сообщал ЦАМТО, входящий в линейку RGW90, РПГ RGW90 HEAT/HESH представляет собой 90-мм одноразовый гранатомет. Он состоит из пусковой трубы с гранатой, оснащенной кумулятивной противотанковой / бронебойно-фугасной (HEAT-HESH) боевой частью, и системы управления огнем, в состав которой входит оптический прицел, ночной прицел, лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Масса РПГ – около 7,5 кг, дальность стрельбы – от 20 до 500 м. РПГ может применяться при стрельбе из ограниченного пространства (площадью от 15 кв.м) и позволяет поражать широкий спектр наземных целей, включая основные боевые танки, легкую бронетехнику, укрепленные сооружения, стеновые конструкции и стационарные укрытия. Длина РПГ – 0,96 м в режиме HESH и 1,08 м в режиме HEAT. Бронепробиваемость кумулятивного варианта составляет 500 мм катаной гомогенной брони.