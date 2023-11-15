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Военное обозрение

«Идеальная работа системы Калашникова»: сербские винтовки Zastava вышли на рынок Буркина-Фасо

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Источник изображения: topwar.ru

В западноафриканской стране Буркина-Фасо, являвшейся до последнего времени неоколониальным придатком Франции, в течение длительного времени углублялся кризис безопасности.

Как указывается в издании Military Africa, одна из беднейших стран мира с 2015 года борется с джихадистами, контролирующими примерно 40 процентов территории государства. Присутствующие в стране французские войска не принесли никакой пользы, в связи с чем местные власти потребовали их вывода. Они делают свой расчет на военно-техническое сотрудничество с Москвой и на укрепление собственного боевого потенциала.

Россия является разумным выбором в этой динамике

- заявил премьер-министр страны.

Объявлено о наборе 50 тыс. добровольцев; осуществляются закупки военного снаряжения. Так, Буркина-Фасо приобрела штурмовые винтовки Zastava M05E1 сербского производства калибра 7,62×39 мм, пополнив свой военный арсенал новым изделием. Это позволило Белграду выйти на местный рынок.

Как указано на сайте производителя, компании Zastava Arms, M05E1 является дальнейшим развитием М70 с учетом требований современной тактики.

Система Калашникова обеспечивает идеальную работу в любых климатических и ландшафтных условиях. Превосходно сбалансированное оружие с низкой отдачей гарантирует легкое управление огнем. Лучшее сырье обеспечивает исключительную долговечность. Ствол, выкованный молотом, гарантирует превосходную точность стрельбы

- утверждает производитель.

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Страны
Буркина-Фасо
Россия
Франция
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