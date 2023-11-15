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ТАСС

Объем портфеля заказов "Рособоронэкспорта" достиг $50 млрд

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Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке Aero India в Бангалоре
Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке Aero India в Бангалоре.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Струговец

Спрос на российскую продукцию опережает возможности ВПК, отметил глава компании Александр Михеев

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Портфель уже заключенных контрактов в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) России с иностранными партнерами уже превысил $50 млрд. Спрос со стороны иностранных заказчиков опережает имеющиеся возможности российской оборонной промышленности, рассказал журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Могу с уверенностью сказать, что портфель заказов больше $50 млрд, который у нас сегодня имеется", - сообщил Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023. "Мы его будем наращивать, потому что запросы сегодня больше, чем имеет возможности промышленность наша произвести", - добавил он.

Михеев заверил, что "эта проблема будет каким-то образом скорректирована". "Мы выйдем на правильные циклы, чтобы удовлетворить заказы наших инопартнеров, а в первую очередь заказы министерства обороны и гособоронзаказа", - указал он.

Глава "Рособоронэкспорта" отметил "очень плотный график переговоров" на выставке. "Интерес наших заказчиков и партнеров очень высокий", - сказал он, объяснив такой рост тем, что многие ждали возможности повстречаться с представителями российского ОПК лично, а многие брали небольшую паузу, чтобы осмотреться по сторонам и посмотреть, что же предложат другие страны.

"Сегодня мы увидели, что интерес еще больше, чем был раньше, потому что в условиях СВО наша техника - вся авиационная, бронетехника, системы ПВО, стрелковое вооружение, высокоточное оружие - показали великолепные результаты. Поэтому либо партнеры уже возвращаются, либо та долгая пауза, которая была, закончилась", - уточнил Михеев. "Предварительно есть у нас проекты, по которым уже больше года идут предконтрактные переговоры. Мы здесь продолжаем нашу работу. <…> Выставка обещает дать неплохие результаты, мы в этом точно уверены", - подытожил он. 

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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