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Военное обозрение

Сделка на миллиард: Азербайджан закупил израильские ЗРК Barak MX

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Источник изображения: topwar.ru

10 ноября 2023 года Азербайджан подписал соглашение на сумму 1,2 миллиарда долларов с компанией Israel Aerospace Industries (IAI), предусматривающее закупку систем ПВО Barak MX. Об этом указывается в издании Defense Industry Europe. Данная сделка станет крупнейшей в истории продаж этого боевого средства.

Barak MX является интегрированной системой ПВО и ПРО, предназначенной для обеспечения защиты от различных воздушных угроз. Ее развертывание возможно как на земле, так и на морских носителях.

Зона поражения зависит от типа перехватчика: ракета Barak MRAD (средней дальности) имеет дистанцию огня 35 км, LRAD (большой дальности) – 70 км, ER (расширенной дальности, специально разработана для защиты от баллистических угроз, предельная перегрузка – до 50 G) достигает 150 км. ЗУР оснащены активной радиочастотной ГСН, что позволяет эффективно поражать цели с малым радиолокационным сечением и высокоманевренные объекты.

За обнаружение целей отвечает широкая номенклатура совместимых с ЗРК радаров с АФАР (как наземных, так и корабельных), таких как MMR, MF STAR, ALPHA. Центр боевого управления (BMC) осуществляет координацию всех звеньев зенитного комплекса. Он может быть расположен на мобильных, переносных и стационарных платформах.

Пусковая установка вертикального типа Transporter Erector (TEL), установленная на шасси полуприцепа, оснащена контейнерами, снаряженными 8 ракетами с возможностью их отстрела на 360 градусов. Время ее развертывания составляет 2 минуты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Компании
BMC
IAI
Проекты
АФАР
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