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Военное обозрение

«С осторожным оптимизмом»: Министр ВВС США не исключил появления проблем у начавшего лётные испытания B-21 Raider

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Источник изображения: topwar.ru

В Пентагоне рады начавшимся летным испытаниям новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider, но смотрят на это с "осторожным оптимизмом", так как не исключено появление новых проблем. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Первый полет нового американского стратега состоялся 10 ноября, когда самолет совершил самостоятельный перелет с заводского аэродрома в Палмдейле на авиабазу ВВС США Эдвардс, где и будут проходить основные испытания. Полет проходил на небольшой высоте, бомбардировщик провел в воздухе примерно полтора часа. При этом в ВВС США не исключают, что с началом испытаний у самолета появятся проблемы, для устранения которых потребуется время.

Это осторожный оптимизм. Я относительно оптимистичен в отношении B-21. Он уже летает и проходит летные испытания (...) в ходе испытаний мы все еще можем найти проблемы, которые нужно решить

- заявил Кендалл.

Пока разработчик и ВВС США не раскрывают планов по дальнейшим испытаниям, также пока не известно, когда к тестам присоединится второй самолет. На март этого года в производстве Northrop Grumman находилось шесть B-21 Raider.

B-21 Raider разрабатывается компанией Northrop Grumman в интересах ВВС США с 2015 года. Новый бомбардировщик создан по схеме "летающее крыло". В ВВС США подчеркнули, что начиная уже с первого летного образца самолет получит системы и программное обеспечение для нанесения ядерных ударов. Однако в первые несколько лет службы самолеты не будут сертифицированы для перевозки и применения стратегического оружия.

Предположительно, первые серийные бомбардировщики B-21 Raider поступят на вооружение ВВС США в середине 2020-х годов. По имеющейся информации планируется закупка не менее ста новых самолетов, которые постепенно должны заменить устаревающие стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Ядерный щит
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