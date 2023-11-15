Business Insider: Китайские средства ПВО создают серьезную проблему для ВВС США

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ВВС США тренируются по улучшению своих способностей топить хорошо защищенные военные корабли противника, что отражает озабоченность американских военных растущими размерами и возможностями военно-морского флота Китая, пишет издание Business Insider.

Издание отмечает, ссылаясь на некоторых американских военных, что вооруженные силы Китая потратили десятилетия на разработку средств противовоздушной обороны, устанавливая на суше и на своих военных кораблях множество ракет класса «поверхность-воздух», которые теперь представляют серьезную проблему для американских вооруженных сил.

В последние годы Китай стабильно выпускает новые, более совершенные корабли, создавая то, что сейчас является крупнейшим военно-морским флотом в мире

- говорится в материале издания.

Еще в марте командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе Кеннет Уилсбах заявлял, что, если бы произошло столкновение с Китаем из-за Тайваня, «первая цель, с которой придется иметь дело - это корабли». По его словам, благодаря ракетам класса «поверхность-воздух» на этих кораблях, они способны создать зону, препятствующую доступу к их поражению.

А директор Института аэрокосмических исследований Китая при Департаменте аналитического центра ВВС США Брендан Малвани отметил, что в США наблюдается определенная обеспокоенность по поводу арсенала, который Китай создал для противодействия военным операциям США, который включает в себя «самую плотную и интегрированную в мире систему противовоздушной обороны» вдоль восточного побережья Китая.

Военно-морской флот Китая планирует вести боевые действия под прикрытием этих средств обороны, и его эсминцы класса Type 052D и крейсера класса Type 055 могли бы расширить этот «зонтик», пишет Business Insider.

При этом некоторые эксперты говорят, что слабым местом военно-морской сети противовоздушной обороны Китая является неспособность его нынешних авианосцев «Ляонин» и «Шаньдун» запускать самолеты раннего предупреждения и контроля, подобные тем, что взлетают с авианосцев США.

Но новейший авианосец Китая «Фуцзянь» оснащен электромагнитной катапультой, которая позволит ему запускать самолет раннего предупреждения и контроля KJ-500, расширяя зону действия китайских радаров и обеспечивая «серьезный скачок», считает директор аналитического центра по взаимодействию с Азией Defense Priorities Лайл Голдштейн.

Напомним, что в сентябре 2020 года, по данным Пентагона, Китай опередил США по количеству кораблей и вышел на первое место в мире.