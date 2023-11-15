Войти
Военное обозрение

Business Insider: Китайские средства ПВО создают серьезную проблему для ВВС США

192
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВВС США тренируются по улучшению своих способностей топить хорошо защищенные военные корабли противника, что отражает озабоченность американских военных растущими размерами и возможностями военно-морского флота Китая, пишет издание Business Insider.

Издание отмечает, ссылаясь на некоторых американских военных, что вооруженные силы Китая потратили десятилетия на разработку средств противовоздушной обороны, устанавливая на суше и на своих военных кораблях множество ракет класса «поверхность-воздух», которые теперь представляют серьезную проблему для американских вооруженных сил.

В последние годы Китай стабильно выпускает новые, более совершенные корабли, создавая то, что сейчас является крупнейшим военно-морским флотом в мире

- говорится в материале издания.

Еще в марте командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе Кеннет Уилсбах заявлял, что, если бы произошло столкновение с Китаем из-за Тайваня, «первая цель, с которой придется иметь дело - это корабли». По его словам, благодаря ракетам класса «поверхность-воздух» на этих кораблях, они способны создать зону, препятствующую доступу к их поражению.

А директор Института аэрокосмических исследований Китая при Департаменте аналитического центра ВВС США Брендан Малвани отметил, что в США наблюдается определенная обеспокоенность по поводу арсенала, который Китай создал для противодействия военным операциям США, который включает в себя «самую плотную и интегрированную в мире систему противовоздушной обороны» вдоль восточного побережья Китая.

Военно-морской флот Китая планирует вести боевые действия под прикрытием этих средств обороны, и его эсминцы класса Type 052D и крейсера класса Type 055 могли бы расширить этот «зонтик», пишет Business Insider.

При этом некоторые эксперты говорят, что слабым местом военно-морской сети противовоздушной обороны Китая является неспособность его нынешних авианосцев «Ляонин» и «Шаньдун» запускать самолеты раннего предупреждения и контроля, подобные тем, что взлетают с авианосцев США.

Но новейший авианосец Китая «Фуцзянь» оснащен электромагнитной катапультой, которая позволит ему запускать самолет раннего предупреждения и контроля KJ-500, расширяя зону действия китайских радаров и обеспечивая «серьезный скачок», считает директор аналитического центра по взаимодействию с Азией Defense Priorities Лайл Голдштейн.

Напомним, что в сентябре 2020 года, по данным Пентагона, Китай опередил США по количеству кораблей и вышел на первое место в мире.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
052D
Тип 001А
Проекты
2020-й год
Авианосец
Похожие новости
01.08.2023
Пекин и Исламабад дружат на море против Нью-Дели
13.09.2021
Liga.net (Украина): адмирал Ставридис написал книгу о войне. Через десять лет западный мир может погибнуть
19.08.2021
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
20.04.2020
Вдогонку за США: Китай выводит боевой флот в Мировой океан
07.01.2020
Как китайский военный флот соперничает с Россией
10.06.2019
Пекин мечтает о господстве на море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 01:56
  • 4
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 15.11 00:43
  • 56720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.11 22:00
  • 2
Броня мощней, чем у М2 "Брэдли": такие БТР не помешали бы нашей пехоте
  • 14.11 15:45
  • 14
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 14.11 12:51
  • 254
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 14.11 12:45
  • 466
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 14.11 12:34
  • 1
Названа главная особенность российского истребителя пятого поколения Checkmate
  • 14.11 12:30
  • 1
В России рассказали о впечатляющих характеристиках Checkmate
  • 14.11 04:34
  • 1
Шах и мат: на что способен самолет-невидимка Checkmate
  • 13.11 17:26
  • 1
Forbes: ВСУ должны изменить тактику использования танков Leopard
  • 13.11 15:20
  • 1
Почему палестинцы не покидают Газу?
  • 13.11 15:00
  • 2
Стратосфера влияния: зачем России новый разведывательно-ударный комплекс
  • 13.11 05:09
  • 9
Новая артсистема даст России огневое превосходство над ВСУ
  • 13.11 02:27
  • 0
О прорыве "стратегической" обороны.
  • 12.11 19:54
  • 1
Соглашение России и Киргизии об объединенной системе ПВО вступило в силу